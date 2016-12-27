В Татарстане спасли 14-летнего мальчика, который оказался погребен под снежной лавиной

ЧП произошло сегодня в Тукаевском районе Набережных Челнов. В половине восьмого вечера в службу "112" поступило сообщение о том, что в овраге завалило снегом 14-летнего подростка. Очевидцы пытались найти его самостоятельно но безуспешно, поэтому обратились за помощью к спасателям.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по РТ, мальчик из поселка Комсомолец, скатился с горки в овраг глубиной 6 метров, следом за ним пошла снежная лавина, после чего мальчик пропал из вида.

Глава сельского поселения Ольга Викторовна Сурова мобилизовала на поиски мальчика 30 жителей посёлка. Поиски вели также пожарные и спасатели . Собака кинологического расчёта дежурной смены спасателей Набережночелнинского ПСО показала предполагаемое место.

В 20 час 16 мин спасатели извлекли ребёнка, заваленного снегом на глубине 1 метра. Мальчик находился в сознании. Его передали сотрудникам "скорой". После осмотра подростка госпитализировали во 2-ю детскую больницу Набережных Челнов с диагнозом "переохлаждение".

Главное управление МЧС России по РТ предупреждает об опасности схода подобных снежных лавин в оврагах и на холмах и убедительно просит не оставлять детей без присмотра взрослых, быть осмотрительными во время передвижения по снегу и исключить из маршрута передвижения крутые склоны оврагов и холмов. В 2008 году в Бугульме и Мензелинском районе республики под снежными лавинами погибли пятеро детей.