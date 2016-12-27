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Медведев ответил на критику Минниханова о планах по изъятию денег у регионов-доноров

Медведев ответил на критику Минниханова о планах по изъятию денег у регионов-доноров
16+
Фото: Интернет-портал Правительства Российской Федерации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня на совещании по сбалансированности региональных бюджетов в 2017—2019 годах ответил на критику президента Татарстана Рустама Минниханова, который остался недоволен тем, что федеральный центр забирает деньги у регионов-доноров ради выплаты дотаций экономически слабым регионам, одновременно лишая благополучные субъекты федерации финансирования в рамках федеральных программ.

Как заявил Медведев, необходимо прекратить распределять субсидии по принципу "деньги идут к деньгам", а направлять федеральные трансферты, исходя из потребностей.

- Нам нужно прекратить практику распределения субсидий по принципу "деньги идут к деньгам", целевые трансферты должны направляться в первую очередь, исходя из потребностей в развитии региональных отраслей экономики, социальной сферы, других важнейших компонентов, а не просто в регионы, тем более в регионы, которые являются донорами и могут за счет собственных средств профинансировать соответствующие мероприятия" - отметил Медведев, передает ТАСС.

По его словам, это позволит дополнительно сократить диспропорцию в развитии регионов, обеспечить устойчивое развитие всей страны.

При этом Минниханов в ходе последнего заседания Госсовета РТ говорил, что решение о дополнительном изъятии у регионов части налога на прибыль непродумано. Напомним, если раньше из его ставки в 20% у регионов оставалось 18%, то по новым правилам они получат лишь 17%, а все то, что смогут заработать сверх плана, смогут оставить себе.

- В одностороннем порядке принимается решение на федеральном уровне. Никаких согласований! Плюс еще есть попытка изменить соотношение по софинансированию: те, кто хорошо работает, вообще не должны получать федеральных субсидий. Это вообще глупости! Куда страна идет? Мы же федеративное государство! Как это мы не можем участвовать в федеральных программах? Это непродуманное решение. Мы свое мнение по этому поводу говорим - говорил президент РТ, передает NewsRu.com.

При этом глава республики раскритиковал "некоторых наших федеральных руководителей", которые, как он считает, докладывают президенту России Владимиру Путину, что изъятие средств проходит для регионов безболезненно.

Регионами-донорами в 2016 году в России являются: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Татарстан, Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО.

Основными получателями дотаций из центра в этом году были: Чеченская Республика, Дагестан, Ингушетия, Крым и Севастополь.

Н. Вильданов, 28.12.2016, 17:06
Тэги: Деньги
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Комментарии

ага28 декабря 2016, 17:16
Всегда "убивала" логика "двойных стандартов"! Это я про чебургена. Как граждан своего региона "обувать" - это законно, обоснованно и целесообразно! А, как удащливым "кормушку" прикрывают, так сразу вонища про "НЕСПРАВЕДЛИВО!".
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казанка28 декабря 2016, 17:27
мне Миниханова не жалко, пусть его федералы гнобят
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Горожанин28 декабря 2016, 17:33
В ответ на комментарий пользователя
мне Миниханова не жалко, пусть его федералы гнобят
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Тут палка о двух концах. Они его, а он население, повышением налогов и ставок и т.д. Людям не дают заработать, а пени повышают.
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5
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Эльвар28 декабря 2016, 17:33
Не захотел сменить название своей должности на более скромную, как Рамзан сделал, сиди теперь на строгой диете.
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Шрек28 декабря 2016, 17:40
А я думаю, что он всякую хрень начал в Контакте выкладывать, то про волков, то про дураков - на выход готовится.
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7
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Горожанин28 декабря 2016, 17:43
Кто сказал, что Чечня дотационный регион? Кадыров всегда говорил, что им Аллах деньги даёт! Глава Чечни не может говорить неправду!
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7
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ага28 декабря 2016, 17:52
В ответ на комментарий пользователя
А я думаю, что он всякую хрень начал в Контакте выкладывать, то про волков, то про дураков - на выход готовится.
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От "измены крышняк рвет" у него. Ему пора с Улюкаевым и губером (бывшим) Сахалина контакты налаживать, чтобы "не под шконкой" валялся.
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Горожанин28 декабря 2016, 18:00
Крысы жрут друг друга
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Горожанин28 декабря 2016, 18:06
да, похоже Минни изжил себя...
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Горожанин28 декабря 2016, 18:15
Десять лет назад было 45 регионов доноров, сейчас 11. Как говорится, приплыли
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