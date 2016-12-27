В Татарстане поймали подростка, который через Интернет рассылал порно с детьми

В Нижнекамске сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего студента одного из местных колледжей, который распространял через Интернет порнографические фото, на которых были изображены несовершеннолетние. Об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

Рассылка фото произошла 14 мая этого года.

- Подросток распространял фотографии порнографического характера, на которых были изображены лица, не достигшие 14-летнего возраста, - отметили в правоохранительных органах.

По данному факту 22 декабря Следственный комитет возбудил дело по статье "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", сейчас подросток находится под подпиской о невыезде.

Расследование дела продолжается.