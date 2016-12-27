В Казани на корпоративе крупной компании выступили «Би-2»: фото и видео с концерта

Выступление состоялось накануне

В Казани накануне в ресторане "Максимиллианс" прошел корпоратив одной из крупнейших компаний Татарстана - "Просто молоко", для сотрудников выступила одна из самых известных рок-групп России - "Би-2".

ProKazan.ru составил подборку фото и видео с концерта, выложенных в соцсетях.

Би-2!!! #простомолоко #би2 Видео опубликовано Ляйсан Абдуллина (@leisantv) Дек 27 2016 в 10:19 PST

Видео опубликовано Дмитрий Ильин | Dmitrii Ilin (@il.dmitrii) Дек 27 2016 в 4:35 PST

Видео опубликовано Алмаз Хакимов (@almaz_khakimov) Дек 27 2016 в 12:29 PST

Видео опубликовано Дмитрий Ильин | Dmitrii Ilin (@il.dmitrii) Дек 27 2016 в 4:31 PST

#би2 #корпоротив #максимилианс #казань #простомолоко Видео опубликовано Ilnaz Askarov (@askarov.ilnaz) Дек 27 2016 в 11:10 PST

У кого был самый крутой корпоратив? У #простомолоко. Спасибо Шефу за такой подарок! #би2, ребята, вы супер!!! Такой заряд позитива!!!! Фото опубликовано Алёнка (@alenushkavlasova) Дек 27 2016 в 2:00 PST

#би2 Фото опубликовано Виктория (@v.novoselova) Дек 27 2016 в 12:30 PST