В Татарстане от родовой травмы в больнице скончался двухдневный ребенок. Об этом сообщает Следственный комитет.

Сообщается, что в ночь на 9 декабря текущего года в родильном отделении ГАУЗ «Алексеевская ЦРБ» 30-летняя местная жительница родила ребенка, который спустя два дня скончался в палате интенсивной терапии.

- Согласно результатам исследований, причиной смерти малыша стало «кровоизлияние в мозг при родовой травме», - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту в отношении неустановленных должностных лиц больницы возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности в виде ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.