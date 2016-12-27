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СМИ: в России хотят ввести штрафы за скачивание пиратского контента

СМИ: в России хотят ввести штрафы за скачивание пиратского контента
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Фото: pixabay.com

Министерство культуры России обсуждает вопрос введение штрафов за скачивание пиратского контента в рамках комплекса мер по ужесточению антипиратского законодательства. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский, передает RNS.

- Министерство культуры поддерживает резкое ужесточение антипиратского законодательства. Штрафы — это лишь одна из предлагаемых мер, - сказал министр.

Так, по мнению Мединского, в России необходимо ужесточение антипиратского законодательства.

- Если более жесткий вариант антипиратского законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет у нас принят и не будет исполняться, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб, - добавил Мединский.

Отметим, что власти обсуждают возможность введения системы штрафов по аналогии с той, которая действует в Германии.

- Предполагается, что определение скачивания, например, нелегального фильма будет производиться по IP, после чего нарушителю будет направляться штраф, - цитирует RNS слова источника. 

Люция Кашапова, 28.12.2016, 08:41
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин28 декабря 2016, 08:54
Штрафы-то будут, а будет ли скачивание? Как доказать что ничего не качал после того как конверт с квитанцией упал в твой почтовый ящик?
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Горожанин28 декабря 2016, 09:05
пиратские сайты и иностранные прокси всегда существовали и будут существовать. один закроют - появится десять новых. как сейчас и происходит. весь якобы закрытый минсвязью контент легко дрступен.
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Профи28 декабря 2016, 09:06
У-у-у ! Ну щас начнется веселье! А ничего, что ip-адреса у повального количества пользователей динамические и меняются каждый раз при любом подключении к сети? И если в 9:39:58 был скачан пиратский контент с одного адреса, а в 9:39:59 ты подключился к нему почитать свою почту, то при малейшем сбое программки у провайдера, огребешь штраф за скачивание?
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Горожанин28 декабря 2016, 09:07
Эти же чиновники, когда к их же детям, будут приходить "программисты" и за установку ОС+офиса+ещё пары других программ и озвучивания ценника за это, скажем рублей 20К+ рублей, первыми же и будут инициаторами отмены их же закона. Я не за пиратский контент, но учитывая уровень наших ЗП, просто тупо принимать закон в том виде как озвучен, как минимум не правильно, я считаю. Либо обязывайте производителей ПО соразмерно снижать свои хотелки, либо поднимайте ЗП до уровня... вообщем поняли какого. И тогда необходимости в принятии подобных законов не будет. Вариантов, как это сделать у гос-ва, думаю много - как правило это зарубежные гиганты софтверного ПО и в рамках поддержки собственных интересов/своего рынка - можно поставить им ряд жестких условий, чтобы они точно захотели изменить цены на ПО, например сделав налог интересный, в случае игнорирования ими пожеланий РФ.
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Форвард28 декабря 2016, 09:07
Как узнать что скачиваешь не пиратское? Тут само государство еще подставить может.
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