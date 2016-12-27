СМИ: в России хотят ввести штрафы за скачивание пиратского контента

Министерство культуры России обсуждает вопрос введение штрафов за скачивание пиратского контента в рамках комплекса мер по ужесточению антипиратского законодательства. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский, передает RNS.

- Министерство культуры поддерживает резкое ужесточение антипиратского законодательства. Штрафы — это лишь одна из предлагаемых мер, - сказал министр.

Так, по мнению Мединского, в России необходимо ужесточение антипиратского законодательства.

- Если более жесткий вариант антипиратского законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет у нас принят и не будет исполняться, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб, - добавил Мединский.

Отметим, что власти обсуждают возможность введения системы штрафов по аналогии с той, которая действует в Германии.

- Предполагается, что определение скачивания, например, нелегального фильма будет производиться по IP, после чего нарушителю будет направляться штраф, - цитирует RNS слова источника.