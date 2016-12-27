На ремонт Казанского цирка потратят около 530 млн рублей

Здание Казанского государственного цирка планируют отреставрировать за 530,28 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Сообщается, что заказчиком выступило Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана (ГИСУ), а средства на реставрацию цирка выделят из бюджета республики.

- Планируется отремонтировать кровлю на 6,018 тыс. кв м и произвести отделочные работы фасада здания на 9,293 тыс. кв. м., - говорится в сообщении.

Исполнитель будет выбрать 16 января. Подрядчику необходимо будет завершить работы до 31 декабря следующего года.

​Кстати



Казанский государственный цирк был построен в 1967 году. В 2012 году здание цирка уже ремонтировали. Тогда произвели работы по укреплению купола здания и реставрации витражей. Стоимость работ составила более 50 млрд рублей.