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Новогоднее «маппинг-шоу» на Казанском Кремле: любовь чемоданов и волшебные сны ребенка

Новогоднее "маппинг-шоу" на Казанском Кремле: любовь чемоданов и волшебные сны ребенка
16+
Фото: Денис Петьовка
Стены главной казанской достопримечательности уже второй год подряд превращаются в проекционный экран

Сегодня, 27 декабря, на стенах Спасской башни Казанского Кремля стартовало новое световое шоу. На площади перед статуей Мусе Джалилю собралось огромное количество жителей города, которым не терпелось увидеть предновогоднее представление.

Директор музея-заповедника "Казанский Кремль" Зиля Валеева поздравила всех собравшихся с наступающими праздниками и пожелала отличного новогоднего настроения и успешного года петуха.

Как рассказала корреспонденту ProKazan.ru сценарист проекта Наталья Тихомирова, на разработку и воплощение идеи ушло 4 месяца. Начались работы в сентябре.

Художникам пришлось действительно потрудиться, чтобы придумать шоу для искушенного зрителя.

Казанцам показали сразу два длинных анимационных шоу - «Чемоданная Love Story» и «Сон в новогоднюю ночь». 

Первая новелла посвящена истории любви двух чемоданов - синего и оранжевого. Все происходит конечно же в предновогоднюю пору.

Казанцы увидели не только путешествие двух необычных влюбленных, но и их счастливый финал.

Перед тем, как показать вторую новеллу, организаторы решили немного "поиграть" со зрителями и включили популярную "камеру для поцелуев".

Казанцы попадали в объектив - кто-то смущенно отворачивался, парочки целовались, остальные махали руками и улыбались.

Второе анимационное шоу рассказывает о детских мечтах во сне. Шоу погружает зрителей в сон маленького ребенка, которому родители перед сном говорят, что всего новогодние желания обязательно сбудутся. 

Настоящая визуальная сказка с волшебными героями и выдуманными персонажами напоминает "Алису в стране чудес".

Например, на Спасской башне все точно видели белого кролика, который, как и в книгах Льюиса Кэролла, внезапно убежал. 

Необычное новогоднее шоу длится около 40 минут и будет транслироваться на повторе все вечера до Нового года с 18:00 до 22:00.

Также компания "Аэрофлот", которая организовала шоу при поддержке мэрии Казани, повторит показ новогодних новелл 2 января 2017-го года.

Юлия Шамсутдинова, 27.12.2016, 19:49
Тэги: Новый год в Казани
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Комментарии

Горожанин27 декабря 2016, 19:59
Идея классная, надо тоже сходить и посмотреть
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