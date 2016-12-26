Фишман сдала путевку на море, чтобы в новогодние праздники контролировать работу парков

Помощник президента Татарстана будет контролировать работы в Горкинско-Ометьевском лесопарке

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман в ходе пресс-конференции по итогам года водоохранных зон призналась, что планировала провести новогодние праздники на море. Однако она сдала путевку обратно, чтобы проконтролировать работу парков.

По ее словам, такое решение она приняла в связи с недавним посещением Горкинско-Ометьевского лесопарка.

- Официально парк открылся, но остались определенные недоделки. Поэтому я решила лично проконтролировать процесс, чтобы мелкие неприятности не мешали отдыху горожан, - сказала Фишман.

Рассказывая про Горкинско-Ометьевский лес, который в день открытия посетили более 7 тысяч человек, Фишман прокомментировала замечания посетителей о возросшей стоимости проката. Так, по ее словам, 140 рублей — это средняя цена по городу.

- Раньше прокат был дешевле, потому что был незаконным, - добавила помощник президента.

Кроме этого, Наталия Фишман рассказала, что в 2016 году в Татарстане в рамках программы «Развитие парков и скверов» было благоустроено 64 объекта. Общий объем финансирования составил 1 млрд 250 млн рублей.

В рамках программы «Год водоохранных зон» удалось благоустроить 21 набережную в 20 муниципальных районах Татарстана.

- В планах Голубые озера – это уникальный объект. Совместно с Министерством экологии будем работать над обустройством территории озера Лебяжье, - отметила Фишман.

Также Фишман сказала, что в 2017 году будет продолжена работа в парках «Черное озеро» и «Крылья советов».