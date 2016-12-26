Сказочный городок на Кремлевской Набережной вошел в топ-5 новогодних ярмарок страны

Казанский «Сказочный городок», расположенный на Кремлевской набережной, вошел в пятерку самых интересных новогодних ярмарок страны. Помимо Казани в топ-5 также попали такие города как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Ярославль. Рейтинг составили специалисты компании BlaBlaCar.

Москва: Рождественская ярмарка на Красной площади

По традиции, главная новогодняя ярмарка столицы проходит у стен Кремля, и занимает около 2 тыс. квадратных метров. Здесь разместились десятки красочных домиков, где продают яства и подарки на самый взыскательный вкус. Обязательные участники – производители хохломских, дымковских и филимоновских игрушек, оренбургских платков, жостовских подносов, гжельского фарфора и керамики, палехской и федоскинской миниатюр и др. На сцене, помимо Деда Мороза и Снегурочки, – танцоры, музыканты, клоуны, фокусники. Для любителей активных видов отдыха на морозном воздухе – двухъярусная карусель, ледяная горка, каток с видом на ГУМ и Спасскую башню.

Санкт-Петербург: Ярмарка на Елагином

Это не главная ярмарка Петербурга, но самая душевная, и пропустить ее было бы большой ошибкой. Располагается она в Центральном парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова. На площади у Конюшенного корпуса появится праздничный рынок с полными оригинальных подарков и вкусностей прилавками. В течение всех праздников это будет главная точка встречи любителей хендмейда. Камерная атмосфера гарантирована. Рядом, на Большой площади, залит каток, покататься на нем можем бесплатно в течение всего времени проведения ярмарки.

Казань: Сказочный городок

По-настоящему сказочные новогодние праздники с детьми можно провести в «Сказочном городке» в Казани. Расположен он на Кремлевской набережной. В нем, помимо дома самого Деда Мороза, есть также деревня эльфов, где в каждой из теплых избушек находится творческая мастерская, где научат детей и их родителей делать эксклюзивные подарки и сувениры. В городе есть кинотеатр с новогодними фильмами и Театр Эльфов с новогодними спектаклями. А еще тут каток и самая большая в городе ледяная горка. Кстати, возле дома Деда Мороза живут самые настоящие северные олени, на которых дедушка приехал в городок. Вдоль набережной – масса уютных и недорогих кафе.

Екатеринбург: Ледовый городок

Ледовый городок находится на площади 1905 года. Его начали строить еще в начале ноября. Главными атрибутами станут ледовые скульптуры в образах произведений Корнея Чуковского (в 2017-м исполняется 135 лет со дня рождения легендарного писателя) и, безусловно, новогодняя елка, которая будет входить в топ-3 самых высоких в России. На ярмарке можно купить различные товары уральских мастеров. Каждый вечер на сцене проходят праздничные выступления артистов. Главный салют города в ночь на 1-е января состоится аккурат над головами посетителей городка, а потому лучшие виды на праздничное небо гарантированы.

Ярославль: Новогодняя ярмарка

Новогодние гуляния в Ярославле ежегодно проходят с большим размахом, но в этот раз будет нечто особенное. Организаторы обещают, что впервые празднования по масштабу приблизятся к европейским столицам: Праге, Берлину и Парижу. Помимо домиков-шале с подарками и вкусной едой на Советской площади будет главная елка города и большой каток. На здании областной Думы будет транслироваться лазерное 3D шоу «Зимний Ярославль». На главной сцене будут выступать местные артисты и звезды федерального масштаба, такие как Стас Костюшкин и Нюша. В новогоднюю ночь – салют. Ну и куда без Деда Мороза?! На ярмарке разместится его резиденция, и каждый желающий сможет пообщаться с дедушкой.