«Гoрoдскaя пaнoрaмa» в Кaзани: гигaнтский мaкет городa, ожившие фото и селфи с Петром I

Корреспондент портала ProKazan.ru посетил "Городскую панораму" за сутки до официальной презентации

Завтра в Казани представителям турагентств и журналистам презентуют интерактивный музейный комплекс "Гoродскaя пaнорамa", который откроется для всех посетителей 4 января 2017 года.

Корреспондент портала ProKazan.ru накануне официальной презентации прогулялся по новой достопримечательности города вместе с заместителем премьер-министра РТ Василем Шайхразиевым и узнал, что ждет посетителей.

О том, что в Казани появится выставочный зал "Гoрoдская панoрaма" заговорили в конце 2012 года. Уже тогда стало известно, что в здании на Дзержинского, 7 будут установлены макеты города в 3 временных периодах: Древняя Казань, Казань XIX-XX веков, Казань современная.

На входе в зал вас встречает огромный экран, на котором демонстрируется фильм о Казани. Он без слов, фоном служит лишь татарская мелодия, которую записали специально для "Гoродской панoрамы".

В этом же ролике на трех языках рассказывают о том, что ждет посетителей на каждом из четырех этажей.

На первом этаже находятся сувенирный магазин, гардероб, камера хранения, автомат для зарядки мобильных устройств, киоск печати фотографий для экспозиции "Дополненная реальность".

Здесь же находится карта достопримечательностей Казани. Каждому посетителю будут выдавать планшет с наушниками, который будет выполнять роль аудиогида. Чтобы получить информацию о том или ином здании нужно лишь нажать пару раз на сенсорный экран.

Рядом с картой стоит терминал "Видеопривет". Каждый посетитель сможет записать 15-секундный видеоприветствие, которое будет опубликовано на сайте "Гoрoдской панoрамы".

На втором этаже расположена экспозиция "Лабиринт".

А также зал круговой видеопанорамы. Это, пожалуй, один из самых зрелищных залов. Дело в том, что здесь демонстриуют 3-минутный анимационный фильм о возникновении герба Казани, а затем 7-минутный фильм об истории города. В качестве видеоряда - старинные фотографии, которые оживили при помощи технологии моушн-дизайна, а также компьютерной графики.

На втором этаже находится зал с огромным экраном, на который проецируется панорама города с высоты птичьего полета. Посетители могут управлять картинкой при помощи специального сенсорного экрана. При нажатии на другую точку обзора, камера словно взмывает в облака, а потом опускается. Почувствуйте себя Суперменом в полете!

На втором этаже находится также кафе "Трамвай". Помещение имитирует салон данного вида транспорта. Фотографии в "окошках" двигаются, создавая ощущение, что вы едите по старой Казани. Обратите внимание на детали: самые настоящие компостеры!

На третьем этаже расположены макеты Казани. В одном зале располжены два огромный макета Древней Казани и Казани 19-20 веков.

Во втором зале макеты современной Казани.

Все макеты интерактивные, то есть на них можно проецировать изображения, которые расскажут вам об истории Казани, подсвечивая те или иные участки города. Здесь же можно смоделировать рассветы, закаты, а также погоду. На макете расположено 7 тысяч зданий, а для подсветки использовали 6 тысяч фонарей.

Уровень детализации такой, что вы сможете найти на нем свой дом.

В зале с макетами есть балкон - с него удобно наблюдать за интерактивной программой. Весь город, как на ладони.

На третьем этаже расположены также макеты кораблей Императоров, включая знаменитую галеру "Тверь".

А также зона дополненной реальности. Вам достаточно встать перед экраном и вы окажетесь на экране в компании с императрицей Екатериной Второй или Петра Первого. Здесь вы сможете сделать снимок на память, а при выходе - распечатать его в специальном киоске на первом этаже.

Тут же предусмотрено развлечение для детей: простая компьютерная игра, рассчитанная на одного или двух игроков. Управляя джойстиком, вам нужно провести батыров через ямы с голодными Зилантами, собирая горшочки с золотом.

- Выставочный зал планируем открыть 4 января 2017 года, - рассказала порталу ProKazan.ru директор "Городской панорамы" Ольга Валеева. - Билет будет стоить 500 рублей, для студентов, пенсионеров и школьников - 250 рублей. Школьникам в составе групп - 200 рублей.

Бесплатно посетить музей смогут инвалиды ("Городская панорама" оборудована всем необходимым), военнослужащие, участники Великой Отечественной войны и дети до 7 лет.

Работать "Городская панорама" будет семь дней в неделю. С понедельника по четверга, а также в выходные с 10 до 18 часов, а в пятницу с 11 до 20 часов.