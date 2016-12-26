В Казани хотят построить железную дорогу ЖК Салават Купере» - Казань-2. Об этом накануне сообщил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров, передает «Татар-информ».

- Для решения возникающих проблем в транспортном обслуживании жителей строящегося ЖК «Салават Купере» рассматривается вариант использования имеющейся железнодорожной инфраструктуры необщего пользования от станции Левченко в сторону завода ПАО «Казаньоргсинтез» со строительством нового пути до ЖК «Салават Купере», - сказал Егоров.

Сообщается, что прогнозируемый пассажиропоток по этому маршруту составит 6 тыс. пассажиров в сутки. Время в пути от станции «Салават Купере» до станции Казань-2 займет 10 минут.

- Стоимость проекта оценивается в 22 млрд рублей, - отметил заместитель начальника ГЖД по Казанскому региону Александр Черемнов.

К реализации проекта приступят в 2017 году.