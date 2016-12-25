В Казани опровергли массовое отравление китайскими мандаринами

В Казани опровергли сообщения об отравлении китайскими мандаринами, о котором сообщали в соцсетях. Об этом сегодня сообщает официальный портал мэрии города.

- Дети с отравлениями мандаринами в стационар не поступали. Вызовы на станцию скорой медицинской помощи от населения в связи с отравлением мандаринами также не зафиксированы. Медицинские организации не подтверждают информацию об обращении населения за медицинской помощью с отравлениями мандаринами, - говорится в сообщении властей.

Отметим, аналогичная рассылка сообщений замечена во многих городах России, а также в Казахстане. Она нигде официально не подтверждается.