«По башке прилетело». В аварийном доме на Назарбаева в Казани обвалился потолок

Жители дома на Назарбаева, 35 боятся за жизнь своих детей и внуков

В аварийном доме на улице Назарбаева, о котором ProKazan.ru писал в начале декабря сегодня обвалилась часть потолка сразу в трех местах. Жители дома рассказали редакции ProKazan.ru, что боятся за жизнь своих детей.

- Дом в таком состоянии, что он просто на глазах рассыпается, - говорит казанец Андрей. На Назарбаева, 35 у него живет мама. - Сегодня обвалился потолок, чуть не на соседку, она услышала треск над собой и еле успела отбежать наверх по лестнице.

Чуть позже выяснилось, что часть потолка обвалилась еще этажом выше.

- Вчера племяннику по башке прилетело, - рассказывает Марина Яшина. - Тут ничего не держится, тронешь пальцем и рушится. А если ребенок выйдет, это же страшно!

Валентина Косушкина, которая живет здесь уже 28 лет, подтверждает, что части потолка на голову тут падают регулярно. На ее кухне потолок и вовсе не потолок, а кусок листа дсп. А в еще одной квартире часть рухнула прямо на диван. Житель дома Артем рассказывает, что каким-то чудом не задело спящую бабушку.

Жители просто в отчаянии. Бабушки переживают не за себя. Мысль о том, что рано или поздно здесь что-то может убить ребенка - оголенные провода ли, лестница, которая стоит на подпорке или тот же самый потолок, вызывает холодок по коже.

Непригодным для проживания дом признали аж в прошлом веке - в 1999 году. Расселить его власти обещают с 2004-го года. Причем, два корпуса перед универсиадой были расселены. Остальные четыре все еще ждут своей очереди.

- В документах написано, что жилье получат определенное число семей. А кто эти семьи, сколько их, ответа так и не дали, - рассказывает Валентина Денисова.