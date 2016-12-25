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«По башке прилетело». В аварийном доме на Назарбаева в Казани обвалился потолок

«По башке прилетело». В аварийном доме на Назарбаева в Казани обвалился потолок
16+
Фото: Ольга Плешкова
Жители дома на Назарбаева, 35 боятся за жизнь своих детей и внуков

В аварийном доме на улице Назарбаева, о котором ProKazan.ru писал в начале декабря сегодня обвалилась часть потолка сразу в трех местах. Жители дома рассказали редакции ProKazan.ru, что боятся за жизнь своих детей.

- Дом в таком состоянии, что он просто на глазах рассыпается, - говорит казанец Андрей. На Назарбаева, 35 у него живет мама. - Сегодня обвалился потолок, чуть не на соседку, она услышала треск над собой и еле успела отбежать наверх по лестнице.

Чуть позже выяснилось, что часть потолка обвалилась еще этажом выше.

- Вчера племяннику по башке прилетело, - рассказывает Марина Яшина. - Тут ничего не держится, тронешь пальцем и рушится. А если ребенок выйдет, это же страшно!

Валентина Косушкина, которая живет здесь уже 28 лет, подтверждает, что части потолка на голову тут падают регулярно. На ее кухне потолок и вовсе не потолок, а кусок листа дсп. А в еще одной квартире часть рухнула прямо на диван. Житель дома Артем рассказывает, что каким-то чудом не задело спящую бабушку.

Жители просто в отчаянии. Бабушки переживают не за себя. Мысль о том, что рано или поздно здесь что-то может убить ребенка - оголенные провода ли, лестница, которая стоит на подпорке или тот же самый потолок, вызывает холодок по коже.

Непригодным для проживания дом признали аж в прошлом веке - в 1999 году. Расселить его власти обещают с 2004-го года. Причем, два корпуса перед универсиадой были расселены. Остальные четыре все еще ждут своей очереди.

- В документах написано, что жилье получат определенное число семей. А кто эти семьи, сколько их, ответа так и не дали, - рассказывает Валентина Денисова.

Ольга Плешкова, 26.12.2016, 18:05
Тэги: Скандалы
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Комментарии

Горожанин26 декабря 2016, 18:17
вот тебе и ликвидация ветхого жилья. а что будет дальше?
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6
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Димон26 декабря 2016, 18:23
«По башке прилетело». В аварийном доме на Назарбаева в Казани обвалился потолок" Прочитав заголовок, забеспокоился о здоровье Нурсултана нашего Назарбаева. Разве можно людей так пугать?:-(
0
7
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Горожанин26 декабря 2016, 18:34
Госдума приняла закон, согласно которому машино-места в паркингах будут считаться объектами недвижимости. Оформить их в собственность можно будет с первого января 2017 года. Более того, парковочное место можно будет приобретать в ипотеку и обозначать краской, наклейками или другими способами.
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1
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Горожанин26 декабря 2016, 18:38
Похоже властям дешевле похоронить, чем расселить. Каждый год только обещают, хотя уже и обещать перестали.
1
6
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Горожанин26 декабря 2016, 18:41
В 35 доме же ресторан расположен?
3
0
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Горожанин26 декабря 2016, 18:44
Усіліть арматура,і заплаткамі заставіць воздержаться от тяжесті усёй масы можеть быть!І нанеслі особо прочный раствор на аснове цемната особо сортов.ну конечно прічіну выясніть спрво,от Куба столькі влагі і можеть сверху попробовать укрепіть,!Еслі рухніть?!Сырость іх подвала,да По стенам розашлась.мухаметзянов турам.значіть стены гадоў По новой оштукатуріть і подвала проветріть.венітілятор мошный установы то.
6
1
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Горожанин26 декабря 2016, 18:49
Очень красивое название улицы "Нурсултана Назарбаева" как не прочитаю в слух,сразу настроение хорошее!
2
2
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Марат Миннеханов26 декабря 2016, 18:59
В ответ на комментарий пользователя
Усіліть арматура,і заплаткамі заставіць воздержаться от тяжесті усёй масы можеть быть!І нанеслі особо прочный раствор на аснове цемната особо сортов.ну конечно прічіну выясніть спрво,от Куба столькі влагі і можеть сверху попробовать укрепіть,!Еслі рухніть?!Сырость іх подвала,да По стенам розашлась.мухаметзянов турам.значіть стены гадоў По новой оштукатуріть і подвала проветріть.венітілятор мошный установы то.
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Жильцов жалко
Дом снести пора давным давно
0
4
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Горожанин26 декабря 2016, 19:01
Даже беженСсы жили в гораздо лучших условиях
0
3
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Горожанин26 декабря 2016, 19:09
Напишите письмо Назарбаеву так и так живём на улице названой вашим именем может он вам выделит жильё он должен он добрый
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3
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Горожанин26 декабря 2016, 19:13
В ответ на комментарий пользователя
Похоже властям дешевле похоронить, чем расселить. Каждый год только обещают, хотя уже и обещать перестали.
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Хорошие деньги между прочим это я о компенсация в стране это сейчас модно
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0
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Горожанин26 декабря 2016, 19:16
Какие условия ужасные :( жаль жильцов.
1
4
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Горожанин26 декабря 2016, 19:36
В ответ на комментарий пользователя
Усіліть арматура,і заплаткамі заставіць воздержаться от тяжесті усёй масы можеть быть!І нанеслі особо прочный раствор на аснове цемната особо сортов.ну конечно прічіну выясніть спрво,от Куба столькі влагі і можеть сверху попробовать укрепіть,!Еслі рухніть?!Сырость іх подвала,да По стенам розашлась.мухаметзянов турам.значіть стены гадоў По новой оштукатуріть і подвала проветріть.венітілятор мошный установы то.
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Мухаметзянко Мiкролай?
0
3
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Горожанин26 декабря 2016, 19:39
В ответ на комментарий пользователя
Усіліть арматура,і заплаткамі заставіць воздержаться от тяжесті усёй масы можеть быть!І нанеслі особо прочный раствор на аснове цемната особо сортов.ну конечно прічіну выясніть спрво,от Куба столькі влагі і можеть сверху попробовать укрепіть,!Еслі рухніть?!Сырость іх подвала,да По стенам розашлась.мухаметзянов турам.значіть стены гадоў По новой оштукатуріть і подвала проветріть.венітілятор мошный установы то.
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Почему журналюги так любят приплетать детей? Куда ни плюнь - кругом в статьях дети. Собак отравили - а если бы шли дети и увидели??? Потолок упал - а вдруг бы зашел ребенок??? Боярышник паленый - а если ребенок бы выпил???? И т.п. Грязный способ играть на чувствах.
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казанец26 декабря 2016, 19:47
заголовок не так озвучили: вернее не потолок, а штукатурка отваливается...
1
1
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Горожанин26 декабря 2016, 20:20
В чем вопрос? Ноги в руки - и ремонтируете принадлежащие вам квадратные метры (вы же хозяева!), раз так боитесь за жизнь и здоровье дорогих вам "бабушек и детей"! Нет же - дождутся, когда кого-нибудь все-таки пришибет наглухо, но ничего делать сами не будут.. Все им кто-то что-то должен дать или за них сделать... К чему тогда эти вечные ваши спекуляции на "бабушках и детях"?! Так и признайтесь - плевать вы на них хотели - вас только новая квартира на халяву интересует! Тьфу, рисовщики вонючие!
5
3
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Горожанин26 декабря 2016, 20:33
Эти люди всю жизнь на заводе СК проработали за копейки, а из-за развала Союза не смогли квартиры получить. Домам 80лет там бесполезно что-то ремонтировать, статус аварийного жилья не просто так присвоен. САМ ВОНЮЧКА)
2
3
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Горожанин26 декабря 2016, 20:54
В ответ на комментарий пользователя
В чем вопрос? Ноги в руки - и ремонтируете принадлежащие вам квадратные метры (вы же хозяева!), раз так боитесь за жизнь и здоровье дорогих вам "бабушек и детей"! Нет же - дождутся, когда кого-нибудь все-таки пришибет наглухо, но ничего делать сами не будут.. Все им кто-то что-то должен дать или за них сделать... К чему тогда эти вечные ваши спекуляции на "бабушках и детях"?! Так и признайтесь - плевать вы на них хотели - вас только новая квартира на халяву интересует! Тьфу, рисовщики вонючие!
Развернуть
Может ты, нерисовщик, махнешся с кем-то из корпусов квартиркой? Покажешь всем заразительный пример по востановлению руин..
Зачем воздух портить? Твои мамка с папкой квартиру от государства получили, почему другие люди не должны?
Очень тяжелое положение у этих корпусов. метшин уже два раза спустил деньги на их переселение. Последний раз на универсиаду.
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Димас люблю пивас26 декабря 2016, 21:06
Ремонт чтоли у себя в хатах сделать не могут?
1
2
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Горожанин26 декабря 2016, 21:20
В ответ на комментарий пользователя
Может ты, нерисовщик, махнешся с кем-то из корпусов квартиркой? Покажешь всем заразительный пример по востановлению руин..
Зачем воздух портить? Твои мамка с папкой квартиру от государства получили, почему другие люди не должны?
Очень тяжелое положение у этих корпусов. метшин уже два раза спустил деньги на их переселение. Последний раз на универсиаду.
Развернуть
Я себе заработал и купил, ничего ни у кого не прося! И горжусь этим. И на жалость не давлю, рассказывая про детей и бабушек!
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2
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ага26 декабря 2016, 21:20
В ответ на комментарий пользователя
Эти люди всю жизнь на заводе СК проработали за копейки, а из-за развала Союза не смогли квартиры получить. Домам 80лет там бесполезно что-то ремонтировать, статус аварийного жилья не просто так присвоен. САМ ВОНЮЧКА)
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Если "капнуть", то окажется, что в этих бараках официально все квартиры получили. Помню, когда "трущобников" переселяли, соседка (в прокуратуре работала) быстренько прописала родню из Сибири (они никогда в Казань не приезжали). Получила и на них квадратные метры. На этой теме неплохо "руки погрели"!
0
2
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Горожанин26 декабря 2016, 21:23
В ответ на комментарий пользователя
Эти люди всю жизнь на заводе СК проработали за копейки, а из-за развала Союза не смогли квартиры получить. Домам 80лет там бесполезно что-то ремонтировать, статус аварийного жилья не просто так присвоен. САМ ВОНЮЧКА)
Развернуть
Ну не работали бы за копейки, кто заставлял? Обычная манера всех неудачников - всегда во всем винить кого угодно, только не себя.. А, да - и еще при этом требовать всего и от всех..
2
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Горожанин26 декабря 2016, 21:29
Нет такой улицы Назарбаева! аж тошнит !
0
0
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Горожанин26 декабря 2016, 21:29
В ответ на комментарий пользователя
Может ты, нерисовщик, махнешся с кем-то из корпусов квартиркой? Покажешь всем заразительный пример по востановлению руин..
Зачем воздух портить? Твои мамка с папкой квартиру от государства получили, почему другие люди не должны?
Очень тяжелое положение у этих корпусов. метшин уже два раза спустил деньги на их переселение. Последний раз на универсиаду.
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1. Родители мои, кстати, от государства ничего не получали! С чего это Вы взяли?
2. С какого хрена я должен с ними меняться на свою картиру?! Ах, да - я же говорил, что они считают, что им кто-то вечно что-то должен.. Вы, видимо, из их числа..
3. Ну, раз нерементопригодно жилье - зарабатываем и покупаем новые квартиры, чтобы спасти от неминуемой гибели горячо любимых бабушек и детей! Вперед! Или они их не любят - только трындеть горазды?
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