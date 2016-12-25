СМИ: Чулпан Хаматова побрилась наголо ради Евгения Миронова

На днях в столичном Театре Наций прошла постановка спектакля «Иванов» по пьесе Антона Чехова. Главную роль в спектакле сыграла Чулпан Хаматова, которая на этот раз удивила зрителей, появившись на сцене лысой, пишет cosmo.ru.

Фотографию со спектакля в своем Instagram опубликовала актриса Елизавета Боярская, которая также задействована в постановке.

- Чулпан на самом деле побрилась налысо. Это никакой не грим, - уверены блогеры.

Сообщается, что актрисе пришлось пойти на такие радикальные меры, чтобы передать образ своей героини. В спектакле Хаматова играет жену Евгения Миронова.

Справка



Чулпан Хаматова родилась в Казани в семье инженеров. В детстве занималась фигурным катанием. Хаматова является ведущей актрисой и заместителем художественного руководителя Московского академического театра «Современник». Одна из учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь». Народная артистка России (2012). Двукратный лауреат Государственной премии России (2004, 2014).