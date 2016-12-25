Для бизнесменов, пострадавших от падения Татфондбанка, выделят 1 млрд рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на заседании Госсовета РТ сообщил, что что пострадавшим вкладчикам и бизнесу будет оказана вся возможная поддержка со стороны властей, на эти цели из гарантийного фонда РТ выделен 1 млрд рублей.

По словам Минниханова, ситуация очень непростая - "очень большое количество физлиц и представителей бизнеса, в том числе и крупные предприятия пострадали".

Физическим лицам и предпринимателям, чьи вклады не превышали 1,4 млн рублей, будет выплачена страховая сумма, на эти цели потратят 55 млрд рублей.

- Этот вопрос уже решен. Эта категория защищена, - подчеркнул Минниханов.

Минниханов заявил, что пострадавших бизнесменов на следующий год в первую очередь включат в программы помощи малому и среднему бизнесу.

Также ситуацию с вкладчиками Татфондбанка прокомментировал министр экономики РТ Артем Здунов.

- Есть проблемные вопросы, когда предприниматели не смогли оплатить за товары или услуги, не смогли вовремя оплатить налоги — средства остались на корреспондентских счетах. Мы в последние три дня на рабочей группе эти вопросы серьезно изучили. Нашли выход. На те неотложные нужды, как выплаты зарплаты, оплата налогов, поручением президента принято решение, что будет выделен 1 млрд. рублей на дофинансирование фонда поддержки предпринимательства. В упрощенном порядке мы будем предоставлять микрозаймы для этой категории предпринимателей, чтобы эти вопросы до Нового года мы могли закрыть. Я имею в виду вопросы неотложных нужд, которые возникают прямо сейчас, - сообщил министр.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств на фоне паники в социальных сетях, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.