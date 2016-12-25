В Минтрансе РФ озвучили основные версии крушения самолета Ту-154 на Черном море

Министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что теракт не рассматривается в качестве основной версии авиакатастрофы Ту-154. Об этом сообщает ТАСС.

- Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами катастрофы могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования, но подчеркну, что это устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия Министерства обороны, - сказал Соколов, который возглавил правительственную комиссию по расследованию происшествия.

На данный момент министр возвращается из Сочи в Москву, где предоставит доклад по ситуации крушения воздушного судна премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Напомним, авиакатастрофа произошла рано утром 25 декабря. На борту самолета находились 8 членов экипажа и 83 пассажира - это военные, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Среди пассажиров оказались и артисты из Казани - певец, тенор Владислав Голиков и Ралина Гильманова. В результате трагедии погибли 92 человека.

В связи с крушением самолета сегодня по всей стране объявлен общенациональный траур.