Католическое Рождество в Казани: самая красивая елка, толпы иностранцев, «оперные» молитвы

Корреспондент ProKazan.ru заглянул в казанский Католический костел и подсмотрел, как там отмечают Рождество

В Католическом храме на ул. Островского отмечать праздники начали раньше, по-европейски - 25-го декабря. Вернее, уже ночью субботы, 24-го декабря, прошла месса, посвященная религиозному празднеству.

Утром воскресенья прихожане должны были ставить спектакль, читать молитвы и петь псалмы. Корреспондент ProKazan.ru тоже решил окунуться в атмосферу праздника.

Снаружи здание выглядит также, как и обычно, а вот первые же двери встречают пышным, ярко-красным бантом с маленьким золотым колокольчиком.

Там же, у стены, висит плакат с самодельными рождественскими открытками, старательно обведенными, кажется, детской рукой.

Все скамьи заняты, люди не только сидят, но и стоят у стеночек, да и у входных дверей много казанцев, которые также, как и мы, оказались здесь из любопытства.

Сразу замечаем, что много иностранцев, которым даже раздали псалмы на английском языке.

На удивление, маленькие дети на руках матерей ведут себя спокойно и, кажется, внимательно разглядывают рождественское убранство.

За кафедрой священник читает молитвы громким, звучным голосом, который очень похож на голос оперного певца. Нам не известно, что он говорит, но остальные вроде все понимают и даже реагируют на его слова.

Все действо длится около двух часов, и за это время ни один человек не покидает здание храма, все также внимательно слушают и молятся.

Но стоит мессе закончиться, как собравшиеся сразу делятся на две группы: одна стремится к выходу, а представители другой начинают фотографировать наряженную елку и ясли с Иисусом.

Елка и вправду красавица, вся в бусах, цветах, свечах, красно-белых леденцах и золотых бантах. Высокое дерево приковывает к себе взгляды. Потребовалось больше получаса, чтобы отстоять импровизированную очередь на фотографию с ней.

На елке можно увидеть и самодельные игрушки с ликами святых - они нарисованы на хрупких шариках и вышиты на мягких подушечках.

Небольшая сцена с младенцем Иисусом и волхвами заслуживает отдельного внимания - все фигурки выполнены с большим вкусом, каждая деталь прекрасно прописана, можно рассмотреть, какого цвета глаза у ягнят, которых можно увидеть там же.

Вскоре все расходятся, селфи сделаны, керамический младенец похвален, молитвы произнесены, и отмечание Рождества можно считать состоявшимся.

В храме вновь воцаряется приятная тишина, и лишь золотой блеск бус на елке напоминает о празднике.