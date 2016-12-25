В Казани, а также других городах России сегодня начнут выдавать страховые выплаты вкладчикам Татфондбанка, они будут производиться через пять банков - Сбербанк, ВТБ 24, "Россельхозбанк", Банк "Открытие" и "Ак Барс" Банк.

Для получения возмещения вкладчику необходимо представить в банк-агент только паспорт, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно будет получить и заполнить в подразделениях банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения по вкладам.

При этом у офиса банка "Открытие" в Казани на улице Пушкина с утра выстроилась огромная очередь.

.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств на фоне паники в социальных сетях, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Татфондбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимает 43-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Какие вклады являются застрахованными?



Страхованию подлежат денежные средства физических лиц, независимо от гражданства, находящиеся во вкладах и на счетах в банке, в том числе:



срочные вклады и вклады до востребования, включая валютные вклады;текущие счета, в том числе используемые для расчетов по банковским (пластиковым) картам, для получения зарплаты, пенсии или стипендии;

средства на счетах индивидуальных предпринимателей;

средства на номинальных счетах опекунов/попечителей, бенефициарами по которым являются подопечные;

средства на счетах эскроу для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости на период их государственной регистрации.



Какие денежные средства в банке не являются застрахованными?



Не страхуются денежные средства:



средства на счетах адвокатов и нотариусов, если счета открыты в связи с профессиональной деятельностью;

размещенные в банковские вклады на предъявителя, в том числе удостоверенные сберегательным сертификатом и (или) сберегательной книжкой на предъявителя;

переданные банкам в доверительное управление;

размещенные во вклады в филиалах российских банков, находящихся за границей;

электронные денежные средства (предназначенные для расчетов исключительно с использованием электронных средств платежа без открытия банковского счета), в том числе средства на предоплаченных банковских картах;

размещенные на номинальных счетах (за исключением отдельных номинальных счетов, которые открываются опекунам или попечителям и бенефициарами по которым являются подопечные), залоговых счетах и счетах эскроу (данные виды счетов определены статьями 358.10-358.14 и 860.1-860.10 Гражданского кодекса Российской Федерации);

размещенные индивидуальными предпринимателями в субординированные депозиты.