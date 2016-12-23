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Из-за проблем Татфондбанка мечеть «Аль-Марджани» просит мусульман помочь с долгами

Из-за проблем Татфондбанка мечеть «Аль-Марджани» просит мусульман помочь с долгами
16+
Фото: Денис Петьовка
За ноябрь задолженность мечети уже перевалила за 270 тысяч рублей

В последнее время возникшие проблемы в банковской сфере коснулись не только обычных жителей Татарстана, но даже мечети. Одна из самых известных мечетей столицы республики - " Аль-Марджани" в Старо-татарской слободе - просит мусульман о помощи.

У мечети скопились долги за теплоснабжение, а счета, с помощью которых покрывали коммунальные расходы, открыты именно в "проблемных" банках. После пятничной проповеди имам соборной мечети Рамиль хазрат Мингараев обратился к верующим с просьбой.

- Мечеть — это дом Аллаха, это наше место поклонения к Всевышнему. Двери мечети всегда открыты для мусульман — мужчин и женщин. Мы просим вас по мере возможности помочь нашей мечети в сложившейся ситуации.

Известно, что только за ноябрь задолженность мечети по оплате тепла составила 270 тысяч рублей. На входе был установлен специальный ящик  «Садака для оплаты коммунальных услуг».

Напомним, Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств на фоне паники в социальных сетях.

После этого председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин был официально отстранен от должности, в банке ввели временную администрацию Агенства по страхованию вкладов.

Юлия Шамсутдинова, 24.12.2016, 10:32
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин24 декабря 2016, 10:55
Аллах подкинет
Лучший комментарий
6
45
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горожанин24 декабря 2016, 11:05
Америка наложила санкции банкирам, хоть и говорит президент,что сильная страна,но увы...
6
9
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горожанин24 декабря 2016, 11:06
некоторым банкирам
0
3
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Горожанин24 декабря 2016, 11:12
В ответ на комментарий пользователя
Америка наложила санкции банкирам, хоть и говорит президент,что сильная страна,но увы...
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а что - татфондбанк под санкциями чтоли ?
1
9
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Горожанин24 декабря 2016, 11:25
270 тысяч за отопление за месяц????
1
33
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Горожанин24 декабря 2016, 11:28
Бог подаст.
3
13
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Горожанин24 декабря 2016, 11:29
В ответ на комментарий пользователя
Глаза разуйте. Население само разрушило три банка. Тфб снятие за неделю 8 млрд итехбанк хз сколько но тож немало. Теперь работодатели будут этих болванчиков. И снова америка виновата'? Люди сами творят беды а потом крайних ищут.
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ТФБ разрушен неграмотным руководством. Ночью грузовиками вывозили деньги из головного офиса, за короткий срок вывели их банка 120 ярдов, при чем здесь население?
2
19
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Горожанин24 декабря 2016, 11:30
В Аду отопление бесплатное... ;)
3
16
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I24 декабря 2016, 11:35
Eto vam k Halikovu
1
18
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Денис24 декабря 2016, 11:52
И сказал Господь-храм в сердце твоём...
1
13
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Горожанин24 декабря 2016, 12:13
Ах....ть 270 000 они че там за отдельный район считаеться???.если на то пошло, не бедный человек строил мечеть,воь пусть не у людей берет а из своего кармана.
1
10
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Марьяна Жомова24 декабря 2016, 12:17
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://zdorov.2sms.ru
10
2
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Горожаянину24 декабря 2016, 12:20
......ночью грузовиками вывозили.....сам видел как ковшовый погрузчик заполнял мелочью кузов камаза, я от звона мелочи проснулся.
3
9
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Горожанин24 декабря 2016, 12:25
В ответ на комментарий пользователя
270 тысяч за отопление за месяц????
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Запросто, площадь же большая.
6
3
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Горожанин24 декабря 2016, 12:31
В ответ на комментарий пользователя
Запросто, площадь же большая.
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Да ни х .я не может.
2
5
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Горожанин24 декабря 2016, 12:32
В ответ на комментарий пользователя
Запросто, площадь же большая.
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Какая именно?
1
3
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Горожанин24 декабря 2016, 12:35
Хозяева этого заведения достаточно состлятельны, много в каких сферах есть бизнесс. Просто очередной повод для денег из воздуха ...
2
18
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Горожанин24 декабря 2016, 12:36
В ответ на комментарий пользователя
Да ни х .я не может.
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У организаций другие расценки, выше чем у граждан.
Хотя все равно много. Раньше мечеть дровами отваливали, надо опять на дрова переходить! За 270 тыс можно столько дров купить, что на две зимы хватит.
0
13
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Горожанин24 декабря 2016, 12:43
Бог поможет!
1
4
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рена24 декабря 2016, 12:47
Я за 100000 готов, отопить, что за лажа? Или там 5000 кв.м?
1
2
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Уху евший24 декабря 2016, 12:56
В ответ на комментарий пользователя
270 тысяч за отопление за месяц????
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Курвуазье цуко дорогой )))
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10
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Уху евший24 декабря 2016, 12:57
Надо усерднее молиться и поститься ))))))
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7
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Горожанин24 декабря 2016, 13:18
Рестораны могут открывать тратить по 100 мимов О да это свае А мечеть это работа же
2
6
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люль24 декабря 2016, 13:24
Они что целый кремлевский дворец с кремлевским дворцом съездов на 270 тыс рублей отапливают? На эту мечеть максимум тысяч 10-12 может выйти, и то с натяжкой
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11
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ё24 декабря 2016, 13:27
Эта мечеть в аренду сдает немало площадей в соседних домах. Вот пусть с этой прибыли и платит долги.
1
12
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Горожанин24 декабря 2016, 13:33
И ведь понесут бабушки последнее!
1
8
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Горожанин24 декабря 2016, 13:51
В ответ на комментарий пользователя
И ведь понесут бабушки последнее!
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мозгов нету - пусть несут
1
12
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Горожанин24 декабря 2016, 14:14
Привет! Я уже езжу на #gettaxi#. Лови код GTIDTQR и получи до 400 бонусов бонусов на первую поездку. Скачай и оцени: http://invite-ru.gett.com/code/GTIDTQR
3
3
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Горожанин24 декабря 2016, 14:46
В ответ на комментарий пользователя
Бог подаст.
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Злой вы . Проще отключить отопление, слить воду , чтоб батареи не разморозить . И закрыть до весны.
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5
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Айдар24 декабря 2016, 15:24
Прихожанам их пожертвования вернутся сторицей. так всегда было и так всегда будет.
7
2
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Горожанин24 декабря 2016, 15:29
Мы не самолёт, мы ,,Титаник,, через час после столкновения, у нас есть капитан Смит.
1
2
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Горожанин24 декабря 2016, 15:41
В ответ на комментарий пользователя
Прихожанам их пожертвования вернутся сторицей. так всегда было и так всегда будет.
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Это очередная иллюзия и не более. А жертвуют этим котам много- в этом вы правы.
0
4
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Горожанин24 декабря 2016, 15:43
В ответ на комментарий пользователя
Какие все безбожники. Но знайте, в падающем самолете атеистов нет, и не дай вам всем бог...
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Что то в самолетах никто из любящих бога на встречу с ним не торопится, лицемер религиозный
0
7
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Горожанин24 декабря 2016, 15:43
В ответ на комментарий пользователя
Прихожанам их пожертвования вернутся сторицей. так всегда было и так всегда будет.
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В деда мороза тоже веришь?
0
8
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Людмила24 декабря 2016, 15:52
Это же надо столько денег на ветер выкидывать!!!! Это что больница???? Школа??? Приют???? Там из хозев не хочут никто крузак свой продать и оплать годовое отопление??? Муллалар нынче на лада калинах не катаются. И не стыдно интересно просить? Совсем уже совесть потеряли. А молотиться , при желании можно и дома. Надогов не платят ни копейки. Деньги им нескт. Отовсюду выделяют......
0
6
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Людмила24 декабря 2016, 15:55
Вырубите до лета отопление. Ничего страшного не произойдет. Никто не пострадает. Значит так захотел боженька..... раз ваши муллионы застряли в банке...
1
6
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Умник24 декабря 2016, 16:09
аллах вам подаст на отопление. Сходите в рестораны свои погрейтесь или в джипы за 5-7 млн.рублей
0
4
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Горожанин24 декабря 2016, 16:30
В очередной убеждаюсь в корысти и лицимерности сдешних рилигиозных ДУХовникОФФ.
0
3
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Уху евший24 декабря 2016, 17:42
В ответ на комментарий пользователя
Какие все безбожники. Но знайте, в падающем самолете атеистов нет, и не дай вам всем бог...
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В скольких самолетах падал? 8-*
0
1
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Уху евший24 декабря 2016, 17:42
В ответ на комментарий пользователя
Прихожанам их пожертвования вернутся сторицей. так всегда было и так всегда будет.
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Дада, на том свете. И десяток целок до кучи )))
0
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