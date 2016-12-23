Из-за проблем Татфондбанка мечеть «Аль-Марджани» просит мусульман помочь с долгами

За ноябрь задолженность мечети уже перевалила за 270 тысяч рублей

В последнее время возникшие проблемы в банковской сфере коснулись не только обычных жителей Татарстана, но даже мечети. Одна из самых известных мечетей столицы республики - " Аль-Марджани" в Старо-татарской слободе - просит мусульман о помощи.

У мечети скопились долги за теплоснабжение, а счета, с помощью которых покрывали коммунальные расходы, открыты именно в "проблемных" банках. После пятничной проповеди имам соборной мечети Рамиль хазрат Мингараев обратился к верующим с просьбой.

- Мечеть — это дом Аллаха, это наше место поклонения к Всевышнему. Двери мечети всегда открыты для мусульман — мужчин и женщин. Мы просим вас по мере возможности помочь нашей мечети в сложившейся ситуации.

Известно, что только за ноябрь задолженность мечети по оплате тепла составила 270 тысяч рублей. На входе был установлен специальный ящик «Садака для оплаты коммунальных услуг».

Напомним, Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств на фоне паники в социальных сетях.

После этого председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин был официально отстранен от должности, в банке ввели временную администрацию Агенства по страхованию вкладов.