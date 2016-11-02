В Казани будут судить мать, которая оставила новорожденную дочь на улице в пакете

Сегодня, 23 декабря, в Приволжском районном суде Казани начинается судебный процесс по уголовному делу в отношении 40-летней Альбины Тюленевой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Напомним, вечером 25 августа текущего года Тюленева, не имеющая постоянного места жительства, на улице Сафиуллина в Казани оставила пакет, в котором находилась ее рожденная за несколько часов до этого дочь и ушла.

- Ребенок был обнаружен прохожим, девочка была завернута в пуховую шаль коричневого цвета. Также неподалеку от ребенка следователи нашли полотенце со следами биологического происхождения и плюшевого мишку, - рассказали в ведомстве.

Девочку после инцидента доставили в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, где ей была оказана медицинская помощь.

Сообщается, что подсудимая свою вину признала полностью.