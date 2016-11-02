В МВД РТ рассказали, почему не открыли стрельбу по въехавшему в аэропорт Казани водителю

В МВД РТ прокомментировали, почему было принято решение не стрелять по устроившему гонки на ВАЗ-2115 в терминале аэропорта Казани водителю, по словам замначальника пресс-службы МВД по РТ Ленара Давлетшина, при применении оружия могли пострадать прохожие.
- В соответствии с частью 6 статьи 23 федерального закона о полиции, сотрудники ДПС не применяли оружие в связи с тем, что могли пострадать случайные люди. И был задержан он уже на территории аэропорта, потому что там оживленная везде дорога, машины ездят, - сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" Давлетшин.
- Его предупреждали об остановке, но он не останавливался, лавировал, нарушал ПДД. Информация об этом была передана в дежурную часть, были направлены дополнительные экипажи, - сообщил представитель МВД.
Его задержали сотрудники правоохранительных органов после того, как он врезался в знак "Остановка запрещена". Выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.