В МВД РТ рассказали, почему не открыли стрельбу по въехавшему в аэропорт Казани водителю

По словам представителя ведомства, при применении оружия могли пострадать прохожие

В МВД РТ прокомментировали, почему было принято решение не стрелять по устроившему гонки на ВАЗ-2115 в терминале аэропорта Казани водителю, по словам замначальника пресс-службы МВД по РТ Ленара Давлетшина, при применении оружия могли пострадать прохожие.

- В соответствии с частью 6 статьи 23 федерального закона о полиции, сотрудники ДПС не применяли оружие в связи с тем, что могли пострадать случайные люди. И был задержан он уже на территории аэропорта, потому что там оживленная везде дорога, машины ездят, - сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" Давлетшин.

Погоня за водителем началась еще в пределах Казани, внимание полицейских привлекла машина, которая стояла поперек дороги. Сотрудники ДПС попросили мужчину отъехать к краю дороги и предъявить документы, но водитель скрылся.

- Его предупреждали об остановке, но он не останавливался, лавировал, нарушал ПДД. Информация об этом была передана в дежурную часть, были направлены дополнительные экипажи, - сообщил представитель МВД.

За рулем машины находился бывший следователь УВД из Набережных Челнов, при этом проверку действий полиции проведет транспортная прокуратура.

арестован на 15 суток, в отношении него было возбуждено два уголовных дела. Сам водитель был, в отношении него было возбуждено два уголовных дела.