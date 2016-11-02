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В МВД РТ рассказали, почему не открыли стрельбу по въехавшему в аэропорт Казани водителю

В МВД РТ рассказали, почему не открыли стрельбу по въехавшему в аэропорт Казани водителю
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Фото: скриншот
По словам представителя ведомства, при применении оружия могли пострадать прохожие

В МВД РТ прокомментировали, почему было принято решение не стрелять по устроившему гонки на ВАЗ-2115 в терминале аэропорта Казани водителю, по словам замначальника пресс-службы МВД по РТ Ленара Давлетшина, при применении оружия могли пострадать прохожие.

- В соответствии с частью 6 статьи 23 федерального закона о полиции, сотрудники ДПС не применяли оружие в связи с тем, что могли пострадать случайные люди. И был задержан он уже на территории аэропорта, потому что там оживленная везде дорога, машины ездят, - сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" Давлетшин.

Погоня за водителем началась еще в пределах Казани, внимание полицейских привлекла машина, которая стояла поперек дороги. Сотрудники ДПС попросили мужчину отъехать к краю дороги и предъявить документы, но водитель скрылся.

- Его предупреждали об остановке, но он не останавливался, лавировал, нарушал ПДД. Информация об этом была передана в дежурную часть, были направлены дополнительные экипажи, - сообщил представитель МВД.

За рулем машины находился бывший следователь УВД из Набережных Челнов, при этом проверку действий полиции проведет транспортная прокуратура.
 
Сам водитель был арестован на 15 суток, в отношении него было возбуждено два уголовных дела.
 
Инцидент в аэропорту Казани произошел в ночь на четверг около 23 часов, водитель в здание терминала А1 и проехал его насквозь. Сначала водитель въехал в шлагбаум, заехал на парковку, после чего врезался в забор, а затем въехал в зал ожидания. Он проехал по всему терминалу насквозь, сбив при этом стойки и повредив трубу водоснабжения, после чего выехал с другой стороны.

Его задержали сотрудники правоохранительных органов после того, как он врезался в знак "Остановка запрещена". Выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

 

Н. Вильданов, 23.12.2016, 11:50
Тэги: Аэропорт Казань, Происшествия
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Комментарии

Горожанин23 декабря 2016, 11:58
С пм почти в упор не кто не пострадает !
Трусы ! Вы показали что не справляетесь с охраной граждан! Все Талибы сосмеху умрут , и без вас!
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Горожанин23 декабря 2016, 12:02
Если ВОЗМОЖНО ??? Кто-то пострадал от шальной пули вдруг????это важнее чем если этот укурок передавил или взорвал десятки людей? Вы не могли знать чем все закончится !
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Горожанин23 декабря 2016, 12:03
Очки купите полицаям и стрелять научите.
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Горожанин23 декабря 2016, 12:05
а предупредительный в воздух не делали, потому что боялись самолет сбить наверное? это же позор, с казани преследовали авто, догнали только около аэропорта и там не могли остановить, разбить стекло, да хоть что нибудь кинуть под колеса... и даже не остановили его не они, а столб со знаком.
для чего им табельное, если они боятся выстрелить там где народу на линии огня нет? на стрельбище использовать или в инстаграмах рисоваться только?
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Горожанин23 декабря 2016, 12:05
Не могут использовать ни оружие , ни машину. Пеший марш от Ершова до аэропорта во главе с начальником.
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Сенсей настоящий23 декабря 2016, 12:08
Миксер мне в глаза что я сейчас прочитал!!! Нам пытаются присунуть у нас же на глазах!!!

И был задержал уже на территории аэропорта потому что там оживленная дорога и везде машины????? Прочитайте еще раз!!!!

Конечно гораздо проще поймать дебила за рулем В аэропорту, а не на пустой дороге НА аэропорт!!!! Конечно проще позволить проехать через весь аэропорт чем таранить и пристрелить еще на трассе. Ведь придется кучу бумаг писать,а так просто прогремели на весь мир.

Не удивляюсь что мазанется скажет что подбросили, а поведение боярышником некачественным объяснит.

Может быть просто это не учения и не штрафы с камер собирать???

P.S. Про всех не скажу но большинство на уровне колхозников еще и без спец.средств походу типа ежиков и шипов.
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Дюма23 декабря 2016, 12:09
Потому что не было патронов,на дворе кризис и надо оставить патроны для того чтобы выстрелить в самого себя.
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Горожанин23 декабря 2016, 12:21
Дебилы, б (с)
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