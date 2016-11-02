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Соцсети: в Чистополе после сильнейшего пожара в ЦУМе нашли несколько несгоревших Коранов

Соцсети: в Чистополе после сильнейшего пожара в ЦУМе нашли несколько несгоревших Коранов
16+
Фото: ProKazan; https://vk.com/ilgiz3075

В Чистополе после сильнейшего пожара в местном ЦУМе в магазине нашли несколько неповрежденных книг, в частности, в частности, Коран и толкование Корана "Коръэн тафсире" под авторством муллы Нугмани. Фото было выложено в сообществе "Типичный Чистополь".

Как передают "Чистопольские известия", продавец магазина религиозной мусульманской продукции Альфина нашла четыре Корана, которые не сгорели в пламени огня.

- Две священные книги я держала для себя, – отметила Альфина, - а две были выставлены на продажу. Книги только немного подкоптились, но не сгорели.

Напомним, 20 декабря около семи часов вечера загорелся ЦУМ на улице Ленина.На момент пожара в здании никого из посетителей уже не было, ТЦ к этому моменту уже был закрыт. 

На пожаре погибли 5 животных. 55 животных работникам магазинов удалось спасти. Среди спасенных на пожаре оказались две улитки, крокодил, макака Славик и десятки других животных. 

Причина пожара выясняется.

ProKazan.ru, 23.12.2016, 11:10
Тэги: Интернет
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Комментарии

зщ23 декабря 2016, 11:18
Ну всё теперь. ЦУМ снести а на этом месте построить гигантский памятник гигантскому корану
Лучший комментарий
0
10
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Горожанин23 декабря 2016, 11:18
И чо?
2
7
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Дюма23 декабря 2016, 11:28
Вы видете Коран не горит
2
0
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Горожанин23 декабря 2016, 11:35
В ответ на комментарий пользователя
Вы видете Коран не горит
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и не тонет наверно.
1
5
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Горожанин23 декабря 2016, 11:42
Какой странный и подозрительный акцент?
0
1
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Горожанин23 декабря 2016, 11:56
На аукцион сотбис отправить книженки
0
0
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Горожанин23 декабря 2016, 12:14
Чудо? Да!
0
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Жанна23 декабря 2016, 12:14
плотно спрессованная бумага и не загорится, т.к. кислорода не хватает. Лет 10 назад на Высокой Горе сгорела детская поликлиника. Истории болезни закоптились, но уцелели. Так что это физика
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