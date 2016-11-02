Соцсети: в Чистополе после сильнейшего пожара в ЦУМе нашли несколько несгоревших Коранов

В Чистополе после сильнейшего пожара в местном ЦУМе в магазине нашли несколько неповрежденных книг, в частности, в частности, Коран и толкование Корана "Коръэн тафсире" под авторством муллы Нугмани. Фото было выложено в сообществе "Типичный Чистополь".

Как передают "Чистопольские известия", продавец магазина религиозной мусульманской продукции Альфина нашла четыре Корана, которые не сгорели в пламени огня.

- Две священные книги я держала для себя, – отметила Альфина, - а две были выставлены на продажу. Книги только немного подкоптились, но не сгорели.

Напомним, 20 декабря около семи часов вечера загорелся ЦУМ на улице Ленина.На момент пожара в здании никого из посетителей уже не было, ТЦ к этому моменту уже был закрыт.

На пожаре погибли 5 животных. 55 животных работникам магазинов удалось спасти. Среди спасенных на пожаре оказались две улитки, крокодил, макака Славик и десятки других животных.

Причина пожара выясняется.