В КФУ начал работать самый скандальный хирург мира — Паоло Маккиарини

В КФУ на должности руководителя лаборатории "Биоинженеря и регенеративная медицина" начал работать хирург-трансплантолог Паоло Маккиарини, семеро пациентов которого умерли после того, как он пересадил им искусственную трахею по изобретенному самим Маккиарини методу. Об этом сообщает Meduza.io.

На сайте Казанского университета до 21 декабря в разделе "Приоритетные направления" было размещено фото Паоло Маккиарини, при этом имя и фамилия ученого на сайте не упоминались, но значилась его должность: руководитель лаборатории "Биоинженеря и регенеративная медицина". Однако затем эту страницу убрали.

Скриншот meduza.io

Отмечается, что хирург начал работать в вузе в августе 2016 года, тогда в вузе появилась новая лаборатория, руководителем которой он стал, а у аспирантов КФУ — возможность выбрать Маккиарини в качестве научного руководителя. Сейчас Маккиарини курирует около шести проектов.

В КФУ, по данным издания, Маккиарини проводит эксперименты на низших приматах — небольших обезьянах — по испытанию скаффолдов (подложек для выращивания тканей и органов, которые можно затем трансплантировать).

Маккиарини, ранее являвшийся профессором регенеративной медицины Каролинского института, создал технологию пересадки трахеи из полимерного каркаса, засеянного стволовыми клетками, первую операцию по пересадке пластмассовой трубки он провел в июле 2011 года, без испытания этой технологии на животных, а затем еще несколько операций. В итоге семь из девяти его пациентов умерли, остальным искусственный орган заменили донорским.

В начале 2014 года коллеги обвинили Маккиарини в фальсификации результатов проведенных операций и нарушении целого ряда этических норм. Речь, в частности, шла о смерти пациентов, которым была пересажена искусственная трахея. В 2015 году был опубликован отчет независимого эксперта профессора Бенгдта Гердина, который заявил, что Маккиарини виновен.

Впоследствии все обвинения с Маккиарини были сняты после расследования, проведенного еще одной комиссией, однако в марте он был уволен из престижного Каролинского медицинского университета в Стокгольме, вслед за ним пришлось уйти в отставку членам совета вуза и двум представителям Нобелевской ассамблеи, отбиравшим победителей премии по медицине.