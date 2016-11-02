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В КФУ начал работать самый скандальный хирург мира — Паоло Маккиарини

В КФУ начал работать самый скандальный хирург мира — Паоло Маккиарини
16+
Фото: kpfu.ru - Паоло Маккиарини (снизу)

В КФУ на должности руководителя лаборатории "Биоинженеря и регенеративная медицина" начал работать хирург-трансплантолог Паоло Маккиарини, семеро пациентов которого умерли после того, как он пересадил им искусственную трахею по изобретенному самим Маккиарини методу. Об этом сообщает Meduza.io.

На сайте Казанского университета до 21 декабря в разделе "Приоритетные направления" было размещено фото Паоло Маккиарини, при этом имя и фамилия ученого на сайте не упоминались, но значилась его должность: руководитель лаборатории "Биоинженеря и регенеративная медицина". Однако затем эту страницу убрали.

Скриншот meduza.io

Отмечается, что хирург начал работать в вузе в августе 2016 года, тогда в вузе появилась новая лаборатория, руководителем которой он стал, а у аспирантов КФУ — возможность выбрать Маккиарини в качестве научного руководителя. Сейчас Маккиарини курирует около шести проектов.

В КФУ, по данным издания, Маккиарини проводит эксперименты на низших приматах — небольших обезьянах — по испытанию скаффолдов (подложек для выращивания тканей и органов, которые можно затем трансплантировать).

Маккиарини, ранее являвшийся профессором регенеративной медицины Каролинского института, создал технологию пересадки трахеи из полимерного каркаса, засеянного стволовыми клетками, первую операцию по пересадке пластмассовой трубки  он провел в июле 2011 года, без испытания этой технологии на животных, а затем еще несколько операций. В итоге семь из девяти его пациентов умерли, остальным искусственный орган заменили донорским.

В начале 2014 года коллеги обвинили Маккиарини в фальсификации результатов проведенных операций и нарушении целого ряда этических норм. Речь, в частности, шла о смерти пациентов, которым была пересажена искусственная трахея. В 2015 году был опубликован отчет независимого эксперта профессора Бенгдта Гердина, который заявил, что Маккиарини виновен.

Впоследствии все обвинения с Маккиарини были сняты после расследования, проведенного еще одной комиссией, однако  в марте он был уволен из престижного Каролинского медицинского университета в Стокгольме, вслед за ним пришлось уйти в отставку членам совета вуза и двум представителям Нобелевской ассамблеи, отбиравшим победителей премии по медицине.

Н. Вильданов, 23.12.2016, 10:42
Тэги: Образование
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Комментарии

Горожанин23 декабря 2016, 10:53
Ужас.
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Горожанка23 декабря 2016, 10:55
А мы всех неудачников собираемых? Видимо, ждут новых смертей.
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Горожанин23 декабря 2016, 10:56
Для него Россия как Африка, тупо полигон для исследований, не отягощенный этическими рамками.
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Горожанин23 декабря 2016, 10:57
В ответ на комментарий пользователя
У нас в райцентровых больничках народу куда больше угробили, и ничего, все работают и ты ужас не пишешь
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Горожанин23 декабря 2016, 11:00
Гнать его отсюда в шею! Как можно преступника брать на работу, да еще в этой же области! Пусть на себе экспериментирует!
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Горожанин23 декабря 2016, 11:13
КФУ, стал центром притяжения отрицательного. Такой кладезь науки испоганили.
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Дюма23 декабря 2016, 11:22
Смотрите нанимают профессора который ,вероятно,ценен своей практичностью,а увольняют и оптимизируют исориков или философов .которые затратили для написания свой докторской или кандидатской гиганский труд ,да прибавьте сюда подготовка к лекциям-наши руководители иногда не чувствуют кого они сокращают,а ведь многие и ректора и директора школ сами были в молодости этих преподов и сами помнят как они в "плавающем"состоянии особо ничего не зная вели предметы боясь оппозориться перед студентами или учениками-ведь овладеть самамому,например,понятиями в области гапплогрупп,антропогенеза, и днк очень сложно без бумажки,но ведь чужая жизнь-это чужое болевое ощущение.Иногда уволенны сотрудники понимают руководитель их уволивший поступил несправедшиво в своих интересах и видят что он сам навряд ли бы мого вести их предмет и даже некоторые хотят физического мщения и несчастья для дирекора,ректора,его учреждеия и машины и они ,как павило, иногда воплощают свои замыслы.но только(через некоторое время,Типа ,а помнишь ты меня уволил, а поставил хуже чем я вместо меня.Иногда толкают вечно экономные бухгалтера-отсюда убийства,поджоги-всё из-за этой экономии и жажды нового более прятного психологического состояния после уволенного работника.Прчина перестановок разнообразна-это и чисто театральное удовольствие(смотреть как уволенная жертва корчится в судорогах),и запугивание других и ротация и жажда представить толпе новенького-вот мол администрация заботится об обучении паствы и иногда ,действительно,практического прогреса которого нельзя получить от эмоционального(историка который может сломать(даже стул от возбуждения-все устроены на реформирование кадров,но только не своих рдственников
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