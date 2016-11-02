Центробанк ввел в «Интехбанке» временную администрацию

Также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов на 3 месяца

Центробанк России принял решение ввести в татарстанском "Интехбанке" временную администрацию на 6 месяцев, соответствующий приказ был опубликован на сайте регулятора. Ранее временная администрация была введена в Татфондбанке.

- В связи с неустойчивым финансовым положением ПАО "ИнтехБанк" и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, Банк России возложил с 23 декабря 2016 на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев, - говорится в сообщении.

Также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов на 3 месяца.

- Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка, - отметили в Центробанке.

Ранее сообщалось, что "Интехбанк" вслед за Татфондбанком ввел ограничения на снятие наличных, решение было принято из-за наплыва клиентов Татфондбанка, которые могут снимать деньги в банкоматах ИнтехБанка без комиссии.

После "Интехбанк" приостановил работу своих офисов до нормализации ситуации и прекращения кризиса. По данным СМИ, это произошло из-за задолженности Татфондбанка перед "Интехбанком" в 3,3 млрд рублей.

"Интехбанк" занимает 124 место в России по размерам активов согласно данным рэнкинга "Интерфакс-100".