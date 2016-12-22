Ильсур Метшин рассказал об игре «Рубина», общественном транспорте и безопасности в городе

В мэрии Казани подвели итоги уходящего года

В мэрии Казани, традиционно, подвели итоги уходящего года. Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, Казань сейчас находится на лидирующей позиции по инвестиционной привлекательности среди городов-миллионников.

- Казань и Татарстан остается лидером по инвестиционной привлекательности, - сказал градоначальник

Также мэр Казани состояние общественного транспорта в Казани. По его словам, в нашем городе самый новый подвижной состав в России.

- У нас самые новые троллейбусы и автобусы в Российской Федерации, если говорить о процентном соотношении относительного общего числа единиц техники. В этом нам проигрывают даже соседние успешные регионы, с которыми мы привыкли соревноваться: это и Уфа, и Самара, и Пермь, и другие города, - сказал мэр.

Рассказал градоначальник и о игре "Рубина" в этом сезоне. По его словам, "выстрелить" клуб должен уже в самом ближайшем времени.

- Из вопросов, которые не получилось решить в уходящем году, для меня на первом месте "Рубин", потому что мы привыкли брать и системно решать вопрос. Мы все сделали для того, чтобы "Рубин" "выстрелил" уже в этом сезоне, но так хотелось бы мне. Но, никто не спит. Ни "Зенит", ни "ЦСКА", ни "Краснодар", ни другие клубы, которые сейчас находятся в первой шестерке. Мы потерпели очень обидное поражение от "Арсенала" и сейчас на 9 месте, так могли бы быть на 6, - сказал он

Помимо прочего, Ильсур Метшин рассказл о событиях, которые ожидают Казань в 2017 году.

- Первое серьезнейшее событие это "Кубок Конфедерации". Помимо этого планирует глобальный капитальный ремонт жилья и социальной сферы, будет продолжаться строительство и реконструкция дорог. Мы будем продолжать работать над развитием генплана города, - рассказал он.

Также градоначальник прокомментировал и вопрос журналистов о безопасности в городе.

- Статистика правонарушений в Казани снижается, но вместе с тем есть и факты, показывающие, что нам предстоит еще долго работать в этом направлении. Весь новый подвижной состав общественного транспорта оснащен видеокамерами и около 1200 камер появилось на зданиях в городе, - отметил градоначальник.