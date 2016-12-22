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Ильсур Метшин рассказал об игре «Рубина», общественном транспорте и безопасности в городе

Ильсур Метшин рассказал об игре "Рубина", общественном транспорте и безопасности в городе
16+
В мэрии Казани подвели итоги уходящего года

В мэрии Казани, традиционно, подвели итоги уходящего года. Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, Казань сейчас находится на лидирующей позиции по инвестиционной привлекательности среди городов-миллионников.

- Казань и Татарстан остается лидером по инвестиционной привлекательности, - сказал градоначальник

Также мэр Казани состояние общественного транспорта в Казани. По его словам, в нашем городе самый новый подвижной состав в России.

- У нас самые новые троллейбусы и автобусы в Российской Федерации, если говорить о процентном соотношении относительного общего числа единиц техники. В этом нам проигрывают даже соседние успешные регионы, с которыми мы привыкли соревноваться: это и Уфа, и Самара, и Пермь, и другие города, - сказал мэр.

Рассказал градоначальник и о игре "Рубина" в этом сезоне. По его словам, "выстрелить" клуб должен уже в самом ближайшем времени.

- Из вопросов, которые не получилось решить в уходящем году, для меня на первом месте "Рубин", потому что мы привыкли брать и системно решать вопрос. Мы все сделали для того, чтобы "Рубин" "выстрелил" уже в этом сезоне, но так хотелось бы мне. Но, никто не спит. Ни "Зенит", ни "ЦСКА", ни "Краснодар", ни другие клубы, которые сейчас находятся в первой шестерке. Мы потерпели очень обидное поражение от "Арсенала" и сейчас на 9 месте, так могли бы быть на 6, - сказал он

Помимо прочего, Ильсур Метшин рассказл о событиях, которые ожидают Казань в 2017 году.

- Первое серьезнейшее событие это "Кубок Конфедерации". Помимо этого планирует глобальный капитальный ремонт жилья и социальной сферы, будет продолжаться строительство и реконструкция дорог. Мы будем продолжать работать над развитием генплана города, - рассказал он.

Также градоначальник прокомментировал и вопрос журналистов о безопасности в городе. 

- Статистика правонарушений в Казани снижается, но вместе с тем есть и факты, показывающие, что нам предстоит еще долго работать в этом направлении. Весь новый подвижной состав общественного транспорта оснащен видеокамерами и около 1200 камер появилось на зданиях в городе, - отметил градоначальник.

 

Александр Фирсов, 22.12.2016, 18:48
Тэги: Казанцы, Ильсур Метшин
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Комментарии

Горожанин22 декабря 2016, 19:13
Радио был бы с вами футбол ,,погонять,,вид ваш внушает хорошего вратаря и полузащитника,просто хорошо продуманное желание такое.мухаметзянов икрам.
3
0
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Горожанин22 декабря 2016, 20:24
Общественный транспорт. Смех сквозь слёзы. Современным автобусом с натягом можно назвать МАЗ. Большинство подвижного состава - чадящие нефазы. Система оплаты водителей и кондукторов стимулирует одних ездить на максимальной скорости, а других соблазняет воровать собранные деньги. Ребята, это не современная система, это каменный век, это стыдно показывать гостям города. Нечего пенять на соседей, у которых дела ещё хуже.
0
9
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Горожанин22 декабря 2016, 20:53
да уж Казань, конечно, лидирует среди других городов. В Казань все больше инвесторов на рынок приходит.
4
0
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Горожанин22 декабря 2016, 20:54
Что ж зарплата то у ''народа'' не как в ''столице '' 60-150 тысяч руб.?
0
6
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Горожанин22 декабря 2016, 21:07
В ответ на комментарий пользователя
Общественный транспорт. Смех сквозь слёзы. Современным автобусом с натягом можно назвать МАЗ. Большинство подвижного состава - чадящие нефазы. Система оплаты водителей и кондукторов стимулирует одних ездить на максимальной скорости, а других соблазняет воровать собранные деньги. Ребята, это не современная система, это каменный век, это стыдно показывать гостям города. Нечего пенять на соседей, у которых дела ещё хуже.
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Общественный транспорт обновили в этом году. И автобсу, и тралики, и по моему даже трамваи.
1
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Миша Сидоров22 декабря 2016, 22:57
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com
0
0
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Горожанин23 декабря 2016, 00:24
Красиво хоть ты выступаешь,илсур!А что с безопасностью то!Потерпим!Футбол!Туда,сюда!Мухаметзянов икрам.
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Горожанин23 декабря 2016, 00:26
Троувай хорошо идет парни и троллейбус ходит вы,чё!Ваш друг,ильсур Мухаметзянов икрам.спосибо что вы есть!!!
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