В Татарстане бывший одноклассник женщины 1,5 года насиловал ее малолетнюю дочь

В одном из сел Агрызского района Татарстана 35-летний одноклассник женщины 1,5 года насиловал ее 13-летнюю дочь. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".

По версии следствия, с августа 2013 года по январь 2015 года подозреваемый неоднократно насиловал 13-летнюю девочку.

- Мужчина был одноклассником матери потерпевшей, поэтому девочка приходила к нему в дом играть с маленькими детьми. Осенью 2016 года девочка рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы, - рассказали в ведомстве.

Мужчина свою вину признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.