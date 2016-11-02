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Помощник создателя Зилантов у «Чаши» стал замминистра строительства РТ‍

Помощник создателя Зилантов у «Чаши» стал замминистра строительства РТ‍
16+
Фото: http://realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новым заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ и жилищно-коммунального хозяйства РТ стал бывший помощник создателя Зилантов у «Чаши» Мункожап Бадмаев. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РТ.

- Назначить с 15 декабря 2016 года Бадмаева Мункожапа Баторовича на должность заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, - говорится в тексте документа.

Кстати, ранее Мункожап Бадмаев работал коммерческим директором ООО «Ювелирная мастерская Даши Намдакова».

Напомним, Даша Намдакова является российским скульптором, чьи работы установлены возле центра семьи «Казан». 

Люция Кашапова, 22.12.2016, 15:40
Тэги: Назначения
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Комментарии

Горожанин22 декабря 2016, 15:53
Такие статуи может сделать только душевнобольной урод марально и физически.
6
22
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Уху евший22 декабря 2016, 16:03
Мункожаб
Лучший комментарий
1
25
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Уху евший22 декабря 2016, 16:04
ООО «Ювелирная мастерская Даши Намдакова».?? ;-|

судя по смете, таки да, эти уроды реально из золота отлиты....
2
15
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Анатолий22 декабря 2016, 16:29
А на чье место он пришёл не пишут???
1
3
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Рустем22 декабря 2016, 16:37
Также известно, что в 2005 году на родине, в Бурятии, Бадмаев был осужден на два года условно как директор строительной фирмы «Эль-Бур» за «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».
1
13
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Горожанин22 декабря 2016, 16:37
То есть теперь весь город будут строить по принципу, чем страшнее- тем лучше. А вообще как прочитал фамилию этого строителя-так все на место встало !!!!!
2
11
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hbcn22 декабря 2016, 16:50
,Бадмаевы-Распутина выдвиженцы-(история России)
0
0
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ага22 декабря 2016, 17:00
В ответ на комментарий пользователя
Такие статуи может сделать только душевнобольной урод марально и физически.
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Он же Рукажоп.
1
6
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ага22 декабря 2016, 17:02
В ответ на комментарий пользователя
Также известно, что в 2005 году на родине, в Бурятии, Бадмаев был осужден на два года условно как директор строительной фирмы «Эль-Бур» за «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».
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В ряду "профессионалов" прибыло! Проказа, кстати, исправьте заголовок! Стал ЗамминистрОМ!
3
3
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Горожанин22 декабря 2016, 17:05
кто такая Даша Намдакова?
1
7
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Горожанин22 декабря 2016, 17:08
В ответ на комментарий пользователя
В ряду "профессионалов" прибыло! Проказа, кстати, исправьте заголовок! Стал ЗамминистрОМ!
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..стал заместителем министра
0
5
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не горожанин22 декабря 2016, 17:12
Как осужденный стал замминистра?????? Прокурор, ты где? С каких пор 'сидельцев' на госслужбу берут????
0
7
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Горожанин22 декабря 2016, 17:18
В ответ на комментарий пользователя
То есть теперь весь город будут строить по принципу, чем страшнее- тем лучше. А вообще как прочитал фамилию этого строителя-так все на место встало !!!!!
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Почему страшно? Да, это не розовые пони, просто красивые статуи. Если они вас так пугают... может дело в вас?
6
0
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Горожанин22 декабря 2016, 17:19
В ответ на комментарий пользователя
То есть теперь весь город будут строить по принципу, чем страшнее- тем лучше. А вообще как прочитал фамилию этого строителя-так все на место встало !!!!!
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опять понабежали эксперты из психушки. во всем видят какой-то темный смысл
6
0
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Дык22 декабря 2016, 17:41
В ответ на комментарий пользователя
Почему страшно? Да, это не розовые пони, просто красивые статуи. Если они вас так пугают... может дело в вас?
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тоже красивая картина у Верещагина есть B-|
0
3
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Анатолий22 декабря 2016, 18:06
В ответ на комментарий пользователя
В ряду "профессионалов" прибыло! Проказа, кстати, исправьте заголовок! Стал ЗамминистрОМ!
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Русский язык?! Не, не слышал!
1
2
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tatar4amalai22 декабря 2016, 18:38
а местных уже нет? надо гастролеров коммерсов с судимостью хоть и погашенной приглашать? это показатель уровня местной татверхушки....ужс.
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3
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Горожанин22 декабря 2016, 19:06
ВОТ! ДАЮТ! ПРОСТО ВАЛЯТ НАПОВАЛ
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Горожанин22 декабря 2016, 19:23
Мункажоп баторович,они очень симпатичный.мне показалось близко расположили к центрального своду,как расчитали хотел бы У вас узнать?.Мухаметзянов икрам.
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