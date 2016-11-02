Стало известно, когда в Казани откроют новый кинотеатр, расположенный в ТЦ «Парк Хаус»

Открытие нового кинотеатра сети «Cinema 5», который расположился на месте «Киномечты» в «Парк Хаусе», состоится 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба кинотеатра.

Сообщается, что в кинотеатре будет 8 залов на 957 человек.

- Билеты на утренние сеансы обойдутся в 120 рублей, на вечерние — 200 рублей. А по выходным и в праздничные дни будут увеличиваться на 30-100 рублей, - сказано на официальном сайте кинотеатра.

Напомним, кинотеатр «Киномечта» работал в Казани с 2007 года. По словам экс-управляющего Наиля Сагидуллина, кинотеатр был одним из самых посещаемых в городе. Тем не менее причиной закрытия кинотеатра Сагидуллин назвал бизнес.