Наверх
«Он гнал как бешеный, народ разбегался»: работники аэропорта рассказали о ЧП в терминале
16:17, сегодня22
В Татарстане одноклассник женщины 1,5 года насиловал ее малолетнюю дочь
17:19, сегодня1
СМИ: В России могут начать легальную продажу алкоголя в самолётах
16:59, сегодня6
Глава УФСИН РТ рассказал о побегах из колоний и наркотиках в интимных местах
16:57, сегодня1
Преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ поделятся знаниями с ребятами на зимних каникулах в "Байтике"
СМИ: валокордин и настойку боярышника теперь будут продавать в аптеках по рецептам
16:35, сегодня11
Появилось полное видео, как водитель "Лады" таранил терминал аэропорта и ехал по нему
16:16, сегодня14
Тест от ProKazan.ru: узнайте свои уникальные умения
16:00, сегодня3
Как сэкономить на оплате ЖКХ?
Экс-полузащитник "Рубина" Рязанцев может перейти в "Уфу"
15:41, сегодня
Помощник создателя Зилантов у «Чаши» стал замминистра строительства РТ‍
15:40, сегодня17
Прокурор Татарстана призвал подчиненных лояльнее относиться к клиентам Татфондбанка
15:05, сегодня11
Что подарить ему на Новый год?
Стало известно, когда в Казани откроют новый кинотеатр, расположенный в ТЦ «Парк Хаус»
15:03, сегодня4
ProKazan.ru выяснил, что выгоднее - построить дом или купить квартиру
14:17, сегодня18
В Татарстане пожарные вытащили из огня 15 кроликов
14:09, сегодня7
Семь простых правил увеличить ваши доходы
Полузащитник «Рубина» Оздоев может стать игроком «Локомотива»
14:07, сегодня4
Руководство КПРФ отменило решение главы КПРФ в РТ об отставке замглавы после драки
13:48, сегодня8
Установили личности двух парней, которые грели ноги у Вечного огня в Альметьевске
13:36, сегодня60
Финал «Бойцовской лиги MAXIMUS» - 15 декабря станет известно, кто получит 200 000 рублей
СМИ: Роспотребнадзор прокомментировал заявление МВД в адрес программы «Ревизорро»
12:59, сегодня27
В Челнах осудили таджика, который залез в квартиру через окно и надругался над девочкой
11:58, сегодня17
В Татарстане «ВАЗ» протаранил школьный автобус с детьми
11:30, сегодня10
Рейтинг улиц 2016, где грабят воры
Появилось видео, как лихач на "Ладе" катался по терминалу в аэропорту Казани
11:10, сегодня62
В Татарстане арестовали почти 90 тысяч "фанфуриков" со спиртом
10:50, сегодня24
СМИ: экс-капитан сборной России Широков хочет возобновить карьеру в «Рубине»
10:29, сегодня12
Компания "Пинскдрев" провела презентацию своей продукции для казанских дизайнеров
Завтра в ряде домов Авиастроительного района Казани не будет света
09:56, сегодня7
В Казани за 2 дня на парковке "Меги" и на улице Королева из иномарок похитили 2 млн рублей
09:50, сегодня24
В Казани Горкинско-Ометьевский лес после реконструкции откроют в эти выходные
09:42, сегодня20
В Казани полностью украсили главную новогоднюю елку
09:19, сегодня21
Минниханов выложил Mannequin Challenge из Дома правительства РТ во время утреннего фото
09:05, сегодня26
В Татарстане на пожаре погиб 5-летний мальчик
08:45, сегодня8
ЧП в аэропорту Казани: водитель "Лады" врезался в зал ожидания и проехал его насквозь
08:16, сегодня69
Сегодня в Казани ожидается 20 градусов мороза
06:10, сегодня2
Дмитрий Рогозин предложил строить под Казанью круизные лайнеры
19:45, 21.12.201644
В Казани сегодня снимают фрагмент для "Елок -5", который завтра уже выйдет в прокат
19:38, 21.12.201618
Власти Татарстана делают все, чтобы избежать "эффекта домино" от падения Татфондбанка
19:14, 21.12.201634
В Казань возвращаются морозы: завтра в столице ожидается -20 градусов
18:52, 21.12.20165
Карта елочных базаров Казани: где, когда и за сколько покупать пихту, ель, сосну и веточки
18:33, 21.12.20167
Эксперимент: как выгоднее покупать продукты на Новый год в Казани - по акции или без
18:00, 21.12.201615
«Это как управлять яхтой из рюкзака». Казанский кайтерист рассказал о спорте на парашюте
17:42, 21.12.20167
МВД РФ: действия Летучей из программы «Ревизорро» признали незаконными
17:38, 21.12.201649
Пожар на Пороховом заводе: в 2017 году предприятие ждет серьезная проверка
17:21, 21.12.201622
В Казани водитель Lada погиб после наезда на сугроб
16:50, 21.12.201616
Подарок казанцам: открытие второго магазина «Леонардо»!
16:43, 21.12.20167
Стали известны банки, через которые будут проходить выплаты вкладчикам Татфондбанка
16:07, 21.12.201627
В Чистополе среди спасенных на пожаре в ЦУМе оказались две улитки и макака Славик
16:07, 21.12.201617
СМИ: экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин заболел и ушел на больничный
15:39, 21.12.201641
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина перенесена на послезавтра
15:37, 21.12.201619
Четыре выстрела на Завойского: убийцу бизнесмена приговорили к 19 годам тюрьмы
15:32, 21.12.20169
Под Казанью ищут маньяка, который раздевал и фотографировал спящую женщину у нее дома
14:42, 21.12.201652
В Татарстане двое парней грели ноги у Вечного огня
14:40, 21.12.201637
На трассе в Татарстане загорелся КАМАЗ: образовалась большая пробка
14:01, 21.12.20163
Государство против лихачей: последние изменения в законодательстве
13:59, 21.12.20164
Источник: взрыв на Пороховом заводе наполовину разрушил здание цеха
13:39, 21.12.201631
СК об отравлении детей в Кукморе: будут проверены продукты в школьной столовой
13:14, 21.12.20167
ГИБДД: в столкновении трамвая и автобуса на Компрессорном пострадали двое
12:59, 21.12.20165
В Казани загорелся Пороховой завод
12:50, 21.12.201634
По всей Казани запустили сирены, оповещающие горожан
12:14, 21.12.201630
СМИ: к представителям FIFA во время ЧМ по футболу приставят охрану
12:05, 21.12.20167
Серьезное ДТП в Казани: столкнулись Lada и грузовик Iveco
11:12, 21.12.20167
Минниханов поручил поддержать клиентов-бизнесменов Татфондбанка
11:05, 21.12.201660
В Татарстане произошло массовое отравление учеников
10:19, 21.12.201615
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Установили личности двух парней, которые грели ноги у Вечного огня в Альметьевске

Установили личности двух парней, которые грели ноги у Вечного огня в Альметьевске
16+
Фото: скриншот видео

Сотрудники прокуратуры установили личности двух парней, которые грели ноги у Вечного огня в Альметьевске. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на старшего помощника прокурора РТ Руслана Галиева.

- На видеоролике сняты двое альметьевцев в возрасте 27 и 24 лет. По словам молодых людей, видео они сняли во время прогулки по городу, и никакого злого умыла у них не было, - сказал Руслан Галиев.

Сообщается, что правоохранительными органами будет дана правовая оценка. Ход проверки находится на контроле прокуратуры.

Напомним, накануне в Интернете появился видеоролик, где двое молодых людей греют ноги у Вечного огня в Альметьевске. Видео опубликовали в Интернете блогеры. В связи с сообщениями в СМИ о появившемся видеоролике прокуратура Альметьевска организовала по данному факту проверку. 

Люция Кашапова, 22.12.2016, 13:36
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин22 декабря 2016, 14:00
Отстаньте уже от людей. По аэропорту алкашня в здании на машине катается, а они ищут тех, кто в мороз у огня греется. Театр абсурда
Лучший комментарий
15
46
Согласны с автором?
Миша22 декабря 2016, 14:03
Похоже прокуратуре нечем заняться!
9
25
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 14:23
Ну спортлото надо же работу показать. 37 год
6
8
Согласны с автором?
Патриот22 декабря 2016, 14:24
В ответ на комментарий пользователя
Сегодня ноги греют, завтра шашлыки будут жарить! А дальше? Просто моральные уроды!
17
13
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 14:31
фейспалм. прокуратура проверяет ролики в интернете и даже БЕЗ ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ, объявляет в розыск. Они там все обдолбаные похоже, хотя до нового года еще 1.5 недели.
7
6
Согласны с автором?
Патриот22 декабря 2016, 14:35
В ответ на комментарий пользователя
А ты иди в полицию работать и исправь там всё! Умные все со стороны критиковать. А если ноги замёрзли, то одевайся теплее или побегай. В ИВС их! Там тепло и хорошо. И мух нет.
9
7
Согласны с автором?
Патриот22 декабря 2016, 14:43
В ответ на комментарий пользователя
фейспалм. прокуратура проверяет ролики в интернете и даже БЕЗ ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ, объявляет в розыск. Они там все обдолбаные похоже, хотя до нового года еще 1.5 недели.
Развернуть
А ты жалобу напиши в вышестоящие органы или Президенту России! Пусть их проверят и тебя заодно на вменяемость!
5
5
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 14:57
В ответ на комментарий пользователя
Отстаньте уже от людей. По аэропорту алкашня в здании на машине катается, а они ищут тех, кто в мороз у огня греется. Театр абсурда
Развернуть
Дебилоид Это место памяти У людей А у тибя животного походу некто не воевал
11
7
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 15:12
Хотелось бы чтобы дошло до людей , что так люди не поступают
5
5
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 15:16
В ответ на комментарий пользователя
Имбицил тот, кто не предохранялся и тебя родил, кусок тупни
3
1
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 15:17
В ответ на комментарий пользователя
Сегодня ноги греют, завтра шашлыки будут жарить! А дальше? Просто моральные уроды!
Развернуть
Так и ты урод, какая разница между вами?
3
4
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 15:18
В ответ на комментарий пользователя
Дебилоид Это место памяти У людей А у тибя животного походу некто не воевал
Развернуть
Так стой и охраняй место памяти, боярышниковый патриот
5
5
Согласны с автором?
Патриот22 декабря 2016, 15:24
В ответ на комментарий пользователя
Так и ты урод, какая разница между вами?
Развернуть
Да похоже на то, что это ты под парами боярышника! Такие уроды и перебегали на службу к фашистам, духам, ИГ и прочей мрази! Ни флага, ни Родины у вас! А только дешёвые понты и письками меряться! Жрать, бухать только можете! А за бабки мать родную продадите! Да и себя самих!
9
2
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 15:26
В ответ на комментарий пользователя
Да похоже на то, что это ты под парами боярышника! Такие уроды и перебегали на службу к фашистам, духам, ИГ и прочей мрази! Ни флага, ни Родины у вас! А только дешёвые понты и письками меряться! Жрать, бухать только можете! А за бабки мать родную продадите! Да и себя самих!
Развернуть
нах пошел я врот тебя имел твою родину и твое начальство
3
5
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 15:27
В ответ на комментарий пользователя
Отстаньте уже от людей. По аэропорту алкашня в здании на машине катается, а они ищут тех, кто в мороз у огня греется. Театр абсурда
Развернуть
Ясно, вы такой же нелюдь.
7
3
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 15:28
В ответ на комментарий пользователя
Да похоже на то, что это ты под парами боярышника! Такие уроды и перебегали на службу к фашистам, духам, ИГ и прочей мрази! Ни флага, ни Родины у вас! А только дешёвые понты и письками меряться! Жрать, бухать только можете! А за бабки мать родную продадите! Да и себя самих!
Развернуть
ты пересмотрел телевизор
веришь ты всякому дураку из телека
2
5
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 15:28
В ответ на комментарий пользователя
Ясно, вы такой же нелюдь.
Развернуть
утухни ты жывотное
3
3
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 15:29
В ответ на комментарий пользователя
Ясно, вы такой же нелюдь.
Развернуть
что нельзя в мороз погреться теперь??
4
6
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 15:30
В ответ на комментарий пользователя
утухни ты жывотное
Развернуть
Что и требовалось доказать :-P
3
2
Согласны с автором?
Патриот22 декабря 2016, 15:32
В ответ на комментарий пользователя
нах пошел я врот тебя имел твою родину и твое начальство
Развернуть
Правильно! Это всё на что ты способен! Нет ума - считай калека! Подобные рождают подобных! И это страшно! Тебе только жрать и бухать! А другие пусть работают, кровь проливают. Гнида, она и в Африке гнида! Африка - это материк такой, а не страна!
5
2
Согласны с автором?
Патриот22 декабря 2016, 15:36
В ответ на комментарий пользователя
нах пошел я врот тебя имел твою родину и твое начальство
Развернуть
А Родина, к сожалению, у нас с тобой, отмороженным на всю башку, к сожалению одна! И воевать, если придётся, надо будет с внешним врагом (который явный) и с такой мразью как ты! Но ты скрытый и на первый взгляд невидимый, но не переживай - вычислим!
6
1
Согласны с автором?
Патриот22 декабря 2016, 15:40
В ответ на комментарий пользователя
ты пересмотрел телевизор
веришь ты всякому дураку из телека
Развернуть
Я тебе больше скажу - я жизнь прожил. И такого дерьма, ка ты, насмотрелся! Только когда вас за жопу берут, то вы другие песни начинаете петь! И куда только понты ваши дешёвые деваются! Не переживай, лес валить и тебе хватит!
5
2
Согласны с автором?
Патриот22 декабря 2016, 15:43
В ответ на комментарий пользователя
что нельзя в мороз погреться теперь??
Развернуть
Приди в отдел полиции и попросись погреться в ИВС. А у вечного огня таким делать нечего! Дома сиди возле батареи!
6
1
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 16:01
Если бы согреться,то не стали бы снимать и выкладывать это на всеобщее обозрение. А тут явный вызов обществу: мы плюём на ваши ценности!
Вот так постепенно и происходит смена ценностей. "Нельзя ноги погреть,чтоли?!". Нельзя!!! И если человек не понимает этого,то что-то объяснить ему уже невозможно. Это не первый и не последний случай с вечным огнём,с памятниками солдатам. Всё они прекрасно понимали,что делают.
А кто их защищает такие же моральные уроды.
5
3
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 16:07
В ответ на комментарий пользователя
Да похоже на то, что это ты под парами боярышника! Такие уроды и перебегали на службу к фашистам, духам, ИГ и прочей мрази! Ни флага, ни Родины у вас! А только дешёвые понты и письками меряться! Жрать, бухать только можете! А за бабки мать родную продадите! Да и себя самих!
Развернуть
Да ты знаток. Много перебежчиков к фашистам отловил, жертва тв?
2
6
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 16:08
В ответ на комментарий пользователя
Ясно, вы такой же нелюдь.
Развернуть
Это ьы нелюдь и дебил. Ты б, наверное, лучше в сугробе околел, да, теоретик?
3
2
Согласны с автором?
Уху евший22 декабря 2016, 16:08
В ответ на комментарий пользователя
Сегодня ноги греют, завтра шашлыки будут жарить! А дальше? Просто моральные уроды!
Развернуть
дада
1
3
Согласны с автором?
Уху евший22 декабря 2016, 16:10
В ответ на комментарий пользователя
Хотелось бы чтобы дошло до людей , что так люди не поступают
Развернуть
Дада, ты окочуришься от мороза, но к огню не подойдешь. B-|
1
4
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 16:11
В ответ на комментарий пользователя
Правильно! Это всё на что ты способен! Нет ума - считай калека! Подобные рождают подобных! И это страшно! Тебе только жрать и бухать! А другие пусть работают, кровь проливают. Гнида, она и в Африке гнида! Африка - это материк такой, а не страна!
Развернуть
Аааа,жара. За кого и где ТЫ, пустышка, кровь проливал? Пока другие жрут и бухают?
Может это ты в Сирии казанцев защищаешь? Или на Донбассе челнинцев, например? Такой клоун ты, жалко только, умом обделен
1
4
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 16:12
В ответ на комментарий пользователя
Я тебе больше скажу - я жизнь прожил. И такого дерьма, ка ты, насмотрелся! Только когда вас за жопу берут, то вы другие песни начинаете петь! И куда только понты ваши дешёвые деваются! Не переживай, лес валить и тебе хватит!
Развернуть
Жизнь прожил? Так это ты союз развалил, дерьмократ? А в афгане миллион мирного населения тоже ты в расход пустил?
1
5
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 16:15
А чего ожидать от населения страны, где на главной площади страны труп лежит?
0
3
Согласны с автором?
Патриот22 декабря 2016, 16:22
В ответ на комментарий пользователя
Жизнь прожил? Так это ты союз развалил, дерьмократ? А в афгане миллион мирного населения тоже ты в расход пустил?
Развернуть
Да вот из-за таких ногигреющих Союз и развалили! Это таким как вы что тогда, что сейчас только ноги погреть! А в Афгане если бы миллион мирных уложили, то там бы никого бы не осталось! А мы там дома, школы и больницы строили! А вы свою память сами разрушаете!
2
1
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 16:24
В ответ на комментарий пользователя
Клоун, а где на видео танцы? Ты в глаза долбишься, маразматик?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 16:24
В ответ на комментарий пользователя
А че, еще и помочился кто? Или это на тебя?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 16:25
В ответ на комментарий пользователя
Да вот из-за таких ногигреющих Союз и развалили! Это таким как вы что тогда, что сейчас только ноги погреть! А в Афгане если бы миллион мирных уложили, то там бы никого бы не осталось! А мы там дома, школы и больницы строили! А вы свою память сами разрушаете!
Развернуть
Понятно все с тобой, крыса политическая. Бредишь и не краснеешь
0
2
Согласны с автором?
Патриот22 декабря 2016, 16:29
В ответ на комментарий пользователя
Понятно все с тобой, крыса политическая. Бредишь и не краснеешь
Развернуть
С ДЕБИЛОМ общаться - себя не уважать! Покойся с миром, дрищ ползучий! Когда тебя жизнь прижмёт взгляды ты свои сучьи поменяешь! Лишь бы поздно не было!
2
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 16:35
В ответ на комментарий пользователя
А чего ожидать от населения страны, где на главной площади страны труп лежит?
Развернуть
В какой стране живёшь?
3
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 16:39
В ответ на комментарий пользователя
С ДЕБИЛОМ общаться - себя не уважать! Покойся с миром, дрищ ползучий! Когда тебя жизнь прижмёт взгляды ты свои сучьи поменяешь! Лишь бы поздно не было!
Развернуть
Пнх, шалабол дурной. Слова твои дешевле дешевого. Одна демагогия. Настоящий патриот
0
2
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 17:01
В ответ на комментарий пользователя
А чего ожидать от населения страны, где на главной площади страны труп лежит?
Развернуть
Че молчишь,крысенышь? Сам в какой стране живёшь?
2
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 17:01
В ответ на комментарий пользователя
Правильно! Это всё на что ты способен! Нет ума - считай калека! Подобные рождают подобных! И это страшно! Тебе только жрать и бухать! А другие пусть работают, кровь проливают. Гнида, она и в Африке гнида! Африка - это материк такой, а не страна!
Развернуть
патриот нах иди ятвое начальство ненави жу икровь за негопроливтаьне буду ты дурак ты осел понял?????ЧО мненадо нетвоя сучья забота т ынепатриот ты просто гей любишь нащалников гейскою любовью называешь это любовью к родине пЛЕВАААТЬна тебя итвою родитну сраааать навас ствоими вождями дело иметь не хочу
0
1
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 17:02
В ответ на комментарий пользователя
В какой стране живёшь?
Развернуть
страна дураков...ходяттрупешнику поклоняются иные осуждают тех кто говрят протруп на главной площади страна идиотов нах пошел все твои вожди убийцы всятвоя исторяи враньё
0
1
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 17:04
В ответ на комментарий пользователя
Да вот из-за таких ногигреющих Союз и развалили! Это таким как вы что тогда, что сейчас только ноги погреть! А в Афгане если бы миллион мирных уложили, то там бы никого бы не осталось! А мы там дома, школы и больницы строили! А вы свою память сами разрушаете!
Развернуть
в афгане 20 млн человек мы убили2 млн, ваши хренговые больницы и школы афганцам не нужны былипонял???????
ДА нам лучше ноги погреть и об твою рожу вытереть

твоя памят ь её вытравитьнадо!! афган преступление
0
1
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 17:05
В ответ на комментарий пользователя
Отстаньте уже от людей. По аэропорту алкашня в здании на машине катается, а они ищут тех, кто в мороз у огня греется. Театр абсурда
Развернуть
а ещё есть те, которые "греют" руки и зад в банках на вкладчиках. вот ими бы занимались так усердно!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 17:06
Судя по коментам, светлого будущего нет
0
3
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 17:06
В ответ на комментарий пользователя
Я тебе больше скажу - я жизнь прожил. И такого дерьма, ка ты, насмотрелся! Только когда вас за жопу берут, то вы другие песни начинаете петь! И куда только понты ваши дешёвые деваются! Не переживай, лес валить и тебе хватит!
Развернуть
сдохни быстрее понял ты пердун старый невоняй твоя родина помойка твой ссср зло мы врот тебяим еем твою паммять твое вранье нрах пошелд старичок БИТЬВАС надовешать уроды старые
0
1
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 17:08
В ответ на комментарий пользователя
Че молчишь,крысенышь? Сам в какой стране живёшь?
Развернуть
рот закрой трупу поклоняешься недострана извращение крыса мы вас в 91 году сделалии в 93 и сейчачс на урожай пустим поянл урод?????нагалдвнойплощади труп лежит тухлый аэтотразоряется невонйя пердугнишко твое поколдение вырожденцы вас надо под каток
0
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 17:09
В ответ на комментарий пользователя
В какой стране живёшь?
Развернуть
в плохой дурной вонючей наполненной дураками старыми

дурак умри быстрее старый ты козел сдохни
0
1
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 17:11
В ответ на комментарий пользователя
сдохни быстрее понял ты пердун старый невоняй твоя родина помойка твой ссср зло мы врот тебяим еем твою паммять твое вранье нрах пошелд старичок БИТЬВАС надовешать уроды старые
Развернуть
О,убогий:-D Бомбануло? Это хорошо.:-D
2
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 17:12
патриот то оказался старым пердуном лузером наверное бывший парторг и стукач
как хорошо чтоих на ноль помножили плохо то живой
0
1
Согласны с автором?
погранец22 декабря 2016, 17:13
В ответ на комментарий пользователя
Похоже прокуратуре нечем заняться!
Развернуть
тобой заняться нужно. идиоты растут, ни родины не флага.
2
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 17:14
В ответ на комментарий пользователя
О,убогий:-D Бомбануло? Это хорошо.:-D
Развернуть
бомбит вас поклонников ссср...сср сдох а вы все плачете..дурачки амы смеемся над вами перуданмистарыми НОГИ об вашу память ввытираем надо будет член об тебя вытру насуна твои могилы кучу положу понял уммри быстрее совок ты старый
МЫ ОБ ВАС НОГИ ВЫТИРАЕМ,об ва соб ваших внучат об вашу память больную

сраать на в а с и ваш ссср на ваши костры на ваши могилы
0
1
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 17:16
В ответ на комментарий пользователя
тобой заняться нужно. идиоты растут, ни родины не флага.
Развернуть
погранец заткнись...твоя родина этородина богатеев олигарохов чиновников а нам она не родина, чо готов умереть за дело ОБРОМОВИЧА или ВРОТЕНБЕРГА?

как смешон почанчик тебя врот имеют а ты про флаг власовский

кстаи флаг у власова посмотри..каков он был
0
1
Согласны с автором?
погранец22 декабря 2016, 17:16
В ответ на комментарий пользователя
сдохни быстрее понял ты пердун старый невоняй твоя родина помойка твой ссср зло мы врот тебяим еем твою паммять твое вранье нрах пошелд старичок БИТЬВАС надовешать уроды старые
Развернуть
уродец ты... и самое плохое- не понимаешь этого. рука бы не дрогнула- придушил бы тебя, мразь. не жил ты в той стране- не гавкай, и не марай
2
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 17:16
В ответ на комментарий пользователя
Че молчишь,крысенышь? Сам в какой стране живёшь?
Развернуть
в х.уевой
0
1
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 17:18
В ответ на комментарий пользователя
уродец ты... и самое плохое- не понимаешь этого. рука бы не дрогнула- придушил бы тебя, мразь. не жил ты в той стране- не гавкай, и не марай
Развернуть
ЧО РОТ закрой та страна страна уродов понял НЕТ ЕЁ И НЕ БУДЕИТ СДОХНИ ОТСЛЕЗ враль ты страый мы в рот твою партию имелитвои флаги твое прошле ПЛЕВАААТЬ НА ВАС ВСЕГДА МЫ ХОТЕЛИ!! ссср сдох лкениен стух аты дурак старый умри за ОБРОМОВИЧА УМРИ ЗА ВРОТЕНБЕРГА
0
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 17:19
В ответ на комментарий пользователя
уродец ты... и самое плохое- не понимаешь этого. рука бы не дрогнула- придушил бы тебя, мразь. не жил ты в той стране- не гавкай, и не марай
Развернуть
дермо не испачкать а гавкаешь ты старая собака недобитая надо найти эту собаку иповесить на суке
ДЕРЬМО ТВОЯ СТРАНА!! ссср не наша страна!! утухни урод пердунишко старый
0
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 17:21
В ответ на комментарий пользователя
уродец ты... и самое плохое- не понимаешь этого. рука бы не дрогнула- придушил бы тебя, мразь. не жил ты в той стране- не гавкай, и не марай
Развернуть
уродец ты тебя надо придушить уверяю у меня рука не дрогнет вернее нога, на шею наступлю и буду держать пок6а не сдохнешь
ПОНЯЛ ты г.вно ссср товй г.овно жизньтвоя г.вно скоро сдохнешь о от запора фуууу гаденыш старый воняет
0
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 17:23
надо вас старых поклонников ссср пенсий лишить



учат идиоты профукали ссср теперьразоряются в афгане вас в рот вые.бли потому утухни мразь
1
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 17:25
В ответ на комментарий пользователя
Дада, ты окочуришься от мороза, но к огню не подойдешь. B-|
Развернуть
Подойти можно. Постоять, вспомнить героев и сохранить уважение к ним и к себе. От воспоминаний тепла больше
2
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 17:29
В ответ на комментарий пользователя
Подойти можно. Постоять, вспомнить героев и сохранить уважение к ним и к себе. От воспоминаний тепла больше
Развернуть
да ладно..ничего парни плохого не сделали

а вечный огонь вам уродам давно уже киселев и мединский заменяет иди посомтри телек там опять про укров воняют

ппросрали вы все и ещесмеетестыдить упыри е.б.анутые
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

В каких странах вам больше всего нравится отдыхать?

До окончания голосования осталось:
Турция/ЕгипетДоминикана/Мальдивы/КубаИспания
Голосов: 195
Голосовать
Голосов: 92
Голосовать
Голосов: 114
Голосовать
ТаиландРоссияСША
Голосов: 56
Голосовать
Голосов: 498
Голосовать
Голосов: 19
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани