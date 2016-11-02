Сотрудники прокуратуры установили личности двух парней, которые грели ноги у Вечного огня в Альметьевске. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на старшего помощника прокурора РТ Руслана Галиева.

- На видеоролике сняты двое альметьевцев в возрасте 27 и 24 лет. По словам молодых людей, видео они сняли во время прогулки по городу, и никакого злого умыла у них не было, - сказал Руслан Галиев.

Сообщается, что правоохранительными органами будет дана правовая оценка. Ход проверки находится на контроле прокуратуры.

Напомним, накануне в Интернете появился видеоролик, где двое молодых людей греют ноги у Вечного огня в Альметьевске. Видео опубликовали в Интернете блогеры. В связи с сообщениями в СМИ о появившемся видеоролике прокуратура Альметьевска организовала по данному факту проверку.