ЧП в аэропорту Казани: водитель «Лады» врезался в зал ожидания и проехал его насквозь

В аэропорту Казани сегодня ночью произошло чрезвычайное происшествие, 40-летний водитель ВАЗ-2115 въехал в здание терминала А1 и проехал его насквозь, фото и видео происшествия появились в соцсетях.
Инцидент случился около 23 часов, сначала водитель въехал в шлагбаум, заехал на парковку, после чего врезался в забор, а затем въехал в зал ожидания. Он проехал по всему терминалу насквозь, сбив при этом стойки и повредив трубу водоснабжения, после чего выехал с другой стороны.
Водителя задержали сотрудники правоохранительных органов, от прохождения медосвидетельствования он отказался.
- Сейчас он находится в дежурной части, в отношении задержанного будет принято процессуальное решение, — рассказала начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ПФО Светлана Яписова, передает Life.ru.
Предварительно, ущерб оценивается более чем в 6 миллионов рублей.
Пострадавших нет. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме. https://t.co/4wubCaqoA8— Аэропорт КАЗАНЬ (@Airport_KAZAN) 21 декабря 2016 г.
Вышел через международный, а чувак на чепырке через Кава в @Airport_KAZAN pic.twitter.com/uFv7B4OpCF— Azamat Aka (@azamataka) 21 декабря 2016 г.