ЧП в аэропорту Казани: водитель «Лады» врезался в зал ожидания и проехал его насквозь

Водителя задержали сотрудники правоохранительных органов

В аэропорту Казани сегодня ночью произошло чрезвычайное происшествие, 40-летний водитель ВАЗ-2115 въехал в здание терминала А1 и проехал его насквозь, фото и видео происшествия появились в соцсетях.

Инцидент случился около 23 часов, сначала водитель въехал в шлагбаум, заехал на парковку, после чего врезался в забор, а затем въехал в зал ожидания. Он проехал по всему терминалу насквозь, сбив при этом стойки и повредив трубу водоснабжения, после чего выехал с другой стороны.

Водителя задержали сотрудники правоохранительных органов, от прохождения медосвидетельствования он отказался.

- Сейчас он находится в дежурной части, в отношении задержанного будет принято процессуальное решение, — рассказала начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ПФО Светлана Яписова, передает Life.ru.

Предварительно, ущерб оценивается более чем в 6 миллионов рублей.

&lt;p&gt; В результате происшествия никто не пострадал, аэропорт продолжает работу в штатном режиме.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;iframe width=&quot;854&quot; height=&quot;480&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/Im3vJVSIOU4&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;

Пострадавших нет. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме. https://t.co/4wubCaqoA8 — Аэропорт КАЗАНЬ (@Airport_KAZAN) 21 декабря 2016 г.