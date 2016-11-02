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ЧП в аэропорту Казани: водитель «Лады» врезался в зал ожидания и проехал его насквозь

ЧП в аэропорту Казани: водитель "Лады" врезался в зал ожидания и проехал его насквозь
16+
Фото: скриншот; "Бизнес Online"
Водителя задержали сотрудники правоохранительных органов

В аэропорту Казани сегодня ночью произошло чрезвычайное происшествие, 40-летний водитель ВАЗ-2115 въехал в здание терминала А1 и проехал его насквозь, фото и видео происшествия появились в соцсетях.

Инцидент случился около 23 часов, сначала водитель въехал в шлагбаум, заехал на парковку, после чего врезался в забор, а затем въехал в зал ожидания. Он проехал по всему терминалу насквозь, сбив при этом стойки и повредив трубу водоснабжения, после чего выехал с другой стороны.

Водителя задержали сотрудники правоохранительных органов, от прохождения медосвидетельствования он отказался.

- Сейчас он находится в дежурной части, в отношении задержанного будет принято процессуальное решение, — рассказала начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ПФО Светлана Яписова, передает Life.ru.

Предварительно, ущерб оценивается более чем в 6 миллионов рублей.

Н. Вильданов, 22.12.2016, 08:16
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Дюма22 декабря 2016, 08:26
Он захотел лететь вместе с машиной и с веником в другой город,после того как с друзьями по традиции напоролся в бане
5
25
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Горожанин22 декабря 2016, 08:27
Позорище! Видел их около сити-центра, это он от них сколько времени умудрялся удирать? Почему на трассе не нагнали?
2
36
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин22 декабря 2016, 08:39
Да безопасность аэропорта вообще ни какая!а если бы машина была со взрывчаткой?так просто он заехал!ужас!
Лучший комментарий
3
155
Согласны с автором?
Для Народа22 декабря 2016, 08:40
В ответ на комментарий пользователя
Опаньки! А что это депсник пинается?????? В прокуратуру водила пиши заяву, доказательства есть!!!
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А что гладить ?А если задаваил
3
15
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Для Народа22 декабря 2016, 08:41
В ответ на комментарий пользователя
Опаньки! А что это депсник пинается?????? В прокуратуру водила пиши заяву, доказательства есть!!!
Развернуть
Задавил*Извиняюсь
3
7
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Горожанин22 декабря 2016, 08:42
гта 6
4
3
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 08:45
Таз хотел на взлетку?)Так ща за это 4 звезды))
2
9
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Горожанин22 декабря 2016, 08:50
великолепная защита от террористов. если уж какой-то синебот такое мог сотворить, то что говорить о тщательно подготовленных негодяях
4
65
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Горожанин22 декабря 2016, 08:53
Фантомас пытался найти взлётную полосу.
2
10
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 08:53
Двадцаточка
5
4
Согласны с автором?
Не верю!22 декабря 2016, 08:53
Опять прославились! Смех смехом, но этот случай наглядно свидетельствует о безопасности аэропортов, а если бы в багажнике было.......
3
39
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 09:02
Игил??? Безопасность в аэропорту где ?? Я вас спрашиваю ?? Где безопасность ??
4
33
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 09:04
Не все-же боингам летать, наши чипырки тоже могут взлететь если захотят:-D а если серьёзно то безопасность не какая, это любой с бомбой может заехать и терракт сделать, мусорскую охрану нужно уволить и нанать более ответственных людей.
7
18
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Горожанин22 декабря 2016, 09:13
Хотел свалить из страны на своем вазе...
2
2
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 09:14
Может его наградить надо, показал всему миру, что безопасность на нуле...
2
30
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 09:14
Что-то я не понял, а почему так много сотрудников ДПС, за ним гонялись, что ли?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 09:15
Застрелить этого долбоящера надо было, как террориста...
7
16
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 09:16
Вообще в таком случае можно бы уже и огонь на поражение открыть было. А если бы люди пострадали?
2
21
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 09:17
Вот если бы пост на РКБ не ликвидировали, то этого чудика там бы и оприходовали. Требую вернуть все посты на выезда из города.
22
29
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 09:21
Может девушка его улетала.
7
1
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 09:24
Потенциальные негодяи (террористы), смотрите слабые места Татарии, 100% по ТВ покажут
4
8
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 09:33
Опять Боярошник?
2
12
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 09:40
В ответ на комментарий пользователя
Да безопасность аэропорта вообще ни какая!а если бы машина была со взрывчаткой?так просто он заехал!ужас!
Развернуть
Проверка компетентных органов после берлинских событий?
2
7
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 09:41
В ответ на комментарий пользователя
Может тормоза отказали или педаль газа заклинила?
Развернуть
Кто минусит твой комент, у них нет чувства юмора
8
4
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 09:41
В ответ на комментарий пользователя
действительно может тормоза у парня отказали.
Развернуть
в черепе? 8-*
1
9
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 09:43
А может нам не всё говорят, чтоб паники не было? Может у него просто не сработало, поэтому и взрыва не было?
5
7
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 09:44
В ответ на комментарий пользователя
Игил??? Безопасность в аэропорту где ?? Я вас спрашиваю ?? Где безопасность ??
Развернуть
Ты спроси у селфиозного чела который у власти
3
15
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 09:47
В ответ на комментарий пользователя
Что-то я не понял, а почему так много сотрудников ДПС, за ним гонялись, что ли?
Развернуть
его с горок гнали
0
2
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 09:47
А зачем пинать лежащего человека?
8
3
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 09:53
В ответ на комментарий пользователя
Опаньки! А что это депсник пинается?????? В прокуратуру водила пиши заяву, доказательства есть!!!
Развернуть
Да не только пинать, расстрелять утырка там надо было на месте и всё, скотину.
5
15
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 09:58
Причём пиндосы именно в таком случае бы это именно и сделали 300%, ибо аэропорт - стратегический объект. Надеюсь будет дана самая серьезная правовая оценка службы безопасности аэропорта, почему человек смог проехать столько, судя по всему из города, проехать шлагбаумы въезда в аэропрт, думаю он сломал их. Не ну это вообще ни в какие рамки.
3
24
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 10:00
Местный шумахeр!
3
1
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 10:00
В ответ на комментарий пользователя
А зачем пинать лежащего человека?
Развернуть
Пусть радуется, дебил. Ибо нормальная СБ аэропорта или транспортная полиция давно бы пристрелили ублюдка, как террориста. Впрочем радоваться ему сейчас нечему, ибо наверное до конца жизни будет теперь расплачиваться и затаскают просто по самое не балуйся.
1
10
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 10:01
В ответ на комментарий пользователя
Ты спроси у селфиозного чела который у власти
Развернуть
ХВАТИТ СРАЧ УСТРАИВАТЬ, ОПЯТЬ АЛКАШНЯ ЗА РУЛЕМ И ВИНОВАТ КРУГОМ ОДИН. за каждым пропоицей не обязан следить)))
6
7
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 10:02
В ответ на комментарий пользователя
А зачем пинать лежащего человека?
Развернуть
А надо было просто пальчиком погрозить и ай-яй-яй сказать?
1
8
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 10:02
В ответ на комментарий пользователя
А зачем пинать лежащего человека?
Развернуть
Потому что мы слабаки! Так же легко пинать когда нас много, а он один и лежит без защиты. А знаешь как над нами в школе издевались пацаны... так вот мы сейчас и мстим за детскую обиду.
7
6
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 10:03
В ответ на комментарий пользователя
А зачем пинать лежащего человека?
Развернуть
его в Китай надо на правосудие))))
0
4
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 10:03
А пассажиров и провожающих до белья обыскивают на входе!
0
16
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 10:04
В ответ на комментарий пользователя
Игил??? Безопасность в аэропорту где ?? Я вас спрашиваю ?? Где безопасность ??
Развернуть
не нужна игил такая пропойная страна, уймитесь
6
2
Согласны с автором?
?22 декабря 2016, 10:11
В ответ на комментарий пользователя
Да безопасность аэропорта вообще ни какая!а если бы машина была со взрывчаткой?так просто он заехал!ужас!
Развернуть
А как они могут охранять аэропорт от пьяных или ненормальных? В общественных местах всегда может подобное произойти. Они как должны охранять? стрелять на поражение в машину чтоли? или омон должен стоять по периметру?
Самый лучший способ запретить алкоголь, как в Чечне!!!
11
8
Согласны с автором?
А22 декабря 2016, 10:13
В ответ на комментарий пользователя
Да безопасность аэропорта вообще ни какая!а если бы машина была со взрывчаткой?так просто он заехал!ужас!
Развернуть
За запрет алкоголя! будет меньше бед во сто крат!
3
10
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 10:13
В ответ на комментарий пользователя
ХВАТИТ СРАЧ УСТРАИВАТЬ, ОПЯТЬ АЛКАШНЯ ЗА РУЛЕМ И ВИНОВАТ КРУГОМ ОДИН. за каждым пропоицей не обязан следить)))
Развернуть
Речь идет не о алкашне, а о безопасности аэропорта! Защитник ты наш!
0
10
Согласны с автором?
Вася22 декабря 2016, 10:44
Запретите алкоголь, диванные законодатели :) будет больше наркоманов и смертей от отравлений, как в Чечне. Запрещали уже.
3
7
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 10:50
Написали уже, что гнались за ним от Ершова. А в салоне нашли потом пакетик с порошком растительного происхождения
0
2
Согласны с автором?
Уху евший22 декабря 2016, 10:54
В ответ на комментарий пользователя
А зачем пинать лежащего человека?
Развернуть
а чтоб не вставал )
0
8
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 11:17
В ответ на комментарий пользователя
Написали уже, что гнались за ним от Ершова. А в салоне нашли потом пакетик с порошком растительного происхождения
Развернуть
ЗАЧЕМ ГНАТЬСЯ АЛЯ ГОЛЛИВУД В НАЧЕЛЕННОМ ПУНКТЕ, ПОДВЕРГАЯ ОППАСНОСТИ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ. НЕУЖЕЛИ ОТ ЕРШОВА НЕ МОГЛИ ЗАБЛОКИРОВАТЬ, ПЕРЕГОРОДИТЬ ДОРОГИ. ПОЗОР, СИСТЕМА РАБОТЫ НА УРОВНЕ 18 ВЕКА.
1
7
Согласны с автором?
Дик22 декабря 2016, 11:23
Его могут признать,легко,ИГ, а хотя синька ЧМО
1
1
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 11:27
В ответ на комментарий пользователя
Да не только пинать, расстрелять утырка там надо было на месте и всё, скотину.
Развернуть
вот пока такие же как ты будут во власти, у нас никогда порядка и уважение к людям не будет!!! В любом случае, приступник, вор, террорист - к нарушителю надо уважительно относиться, он налогоплательщик и просто гражданин!!! А вот таких как ты и как тот депс не допускать к власти! А то так и будем гнить в [***]
9
2
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 11:38
В ответ на комментарий пользователя
А зачем пинать лежащего человека?
Развернуть
А зачем в аэропорт заезжать?
1
2
Согласны с автором?
Дик22 декабря 2016, 11:38
пОЧЕМУ ЖЕ, почему, опять в РТ
0
2
Согласны с автором?
Дик22 декабря 2016, 11:39
нас как всегда "любят"
0
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 11:42
В ответ на комментарий пользователя
вот пока такие же как ты будут во власти, у нас никогда порядка и уважение к людям не будет!!! В любом случае, приступник, вор, террорист - к нарушителю надо уважительно относиться, он налогоплательщик и просто гражданин!!! А вот таких как ты и как тот депс не допускать к власти! А то так и будем гнить в [***]
Развернуть
Какой ты нежный,[***]
0
1
Согласны с автором?
Дик22 декабря 2016, 11:43
В ответ на комментарий пользователя
А как они могут охранять аэропорт от пьяных или ненормальных? В общественных местах всегда может подобное произойти. Они как должны охранять? стрелять на поражение в машину чтоли? или омон должен стоять по периметру?
Самый лучший способ запретить алкоголь, как в Чечне!!!
Развернуть
АГА,запретят,если бабло с этого капает!!!!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 12:07
В ответ на комментарий пользователя
вот пока такие же как ты будут во власти, у нас никогда порядка и уважение к людям не будет!!! В любом случае, приступник, вор, террорист - к нарушителю надо уважительно относиться, он налогоплательщик и просто гражданин!!! А вот таких как ты и как тот депс не допускать к власти! А то так и будем гнить в [***]
Развернуть
Уважать террористов? Ты мозги отморозил на улице что ли?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 12:10
В ответ на комментарий пользователя
действительно может тормоза у парня отказали.
Развернуть
мозг отказал у урода
0
2
Согласны с автором?
А22 декабря 2016, 12:10
В ответ на комментарий пользователя
Запретите алкоголь, диванные законодатели :) будет больше наркоманов и смертей от отравлений, как в Чечне. Запрещали уже.
Развернуть
естественный отбор.... не хочешь умирать не травись....
0
2
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 12:13
В ответ на комментарий пользователя
Потому что мы слабаки! Так же легко пинать когда нас много, а он один и лежит без защиты. А знаешь как над нами в школе издевались пацаны... так вот мы сейчас и мстим за детскую обиду.
Развернуть
Издевались пацаны а мстите невинным да ? Какой ты "умный"
1
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Согласны с автором?
00722 декабря 2016, 12:17
Что это сразу пинать, там не видно, может водитель его за ногу дёргал, а о том что тебе показалось в пентагон напиши им тоже много чего кажется.
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А22 декабря 2016, 12:22
В ответ на комментарий пользователя
Запретите алкоголь, диванные законодатели :) будет больше наркоманов и смертей от отравлений, как в Чечне. Запрещали уже.
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Спирт-это тоже наркотик, и что наркоман, что пьяный представляет для окружающих одинаковую опасность. В цивилизованных странах алкоголь не продают как продукт питания, это только у нас продают рядом с хлебом и втирают в мозг- что пить- это древняя русская традиция. ничего подобного!
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Горожанин22 декабря 2016, 12:55
В ответ на комментарий пользователя
А надо было просто пальчиком погрозить и ай-яй-яй сказать?
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пока он удирал и представлял опасность для окружающих - можно хоть даже пристрелить, никто бы этого не осудил.
когда он безоружный и обездвиженный валяется на земле, своими пинками гайцы лишь показывают свою полную беспомощность и бестолковость. ликвидировать/задержать/обезвредить человека, представляющего опасность, они не в состоянии, потому и расколошматил аэропорт.
а после того, как поймали - уже показывают свою "силу". "лежачего не бьют" - это уж точно не про них.
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Горожанин22 декабря 2016, 13:00
Бить нельзя, а вот уволить охрану необходимо.
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Горожанин22 декабря 2016, 13:06
Не убыток а/порту в 6 млн.руб. , а полезные затраты на внеплановую проверку службы безопасности, полиции и прочих служб. Отсутствие таких проишествий в других людных местах Казани-просто счастливая случайность.
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Горожанин22 декабря 2016, 14:33
В ответ на комментарий пользователя
Может девушка его улетала.
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Я тоже так думаю
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