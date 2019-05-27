Подробности первого ДТП с каршеринговым авто в Казани: водитель сбежал

Стали известны подробности ДТП с первым каршеринговым авто "Яндекса", выяснилось, что водитель сбежал с места ДТП. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

ДТП случилось сегодня утром на улице Восход, водитель Hyundai Creta столкнулся с другим автомобилем красного цвета, который уехал с места ДТП. Водитель взятого в аренду авто также скрылся.

Отмечается, что взять в аренду автомобиль может любой водитель, которому исполнился 21 год, и водительский стаж которого составляет не менее 2 лет. При этом данный водитель зарегистрировался через приложение, поэтому операторы не могут узнать, в каком состоянии он в тот момент находился.

В любом случае определить его личность можно будет довольно легко. Помимо штрафа в 30 тысяч рублей за бегство с места ДТП ему придется платить за ремонт авто.