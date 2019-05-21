В Татарстане представили камеру для полицейских с распознаванием лиц

В Иннополисе на конференции разработчик NtechLab и китайский производитель оборудования видеонаблюдения Dahua Tech. представили носимую камеру с распознаванием лиц, пишет «Прайм». Устройство предназначено для использования полицейскими, офицерами Росгвардии, а также сотрудниками служб безопасности, ЧОП и транспортных компаний.

Камера передает изображение лица с необходимыми мета-данными на сервер с установленным приложением, где непосредственно происходит распознавание. Если изображение совпадает с базой данных лиц, то при необходимости на камеру поступает уведомление, она вибрирует и издает звук, а на ЖК-экране пользователь получает результаты распознавания. Данные передаются через мобильную сеть 3G/4G.

Аппарат способен подключаться к сети Wi-Fi. Весь процесс занимает менее одной секунды, утверждают разработчики. Устройство способно работать до 8 часов, а также позволяет заменить батарею без выключения.