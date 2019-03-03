В Казани на трассе Kazan Ring выстроились 2,5 тысячи автомобилей

В Казани на трассе автодрома Kazan Ring накануне прошла необычная акция - около 2,5 тысяч автомобилей выстроились в линию, фото опубликовал блогер Эрик Давидыч, который и был ее инициатором.

По словам блогера, всего в акции принимали участие около 9 тысяч человек. Водители встали в ряд вдоль всего пути и включили в автомобилях аварийные сигналы.

Эрик Давидыч был задержан 22 февраля 2016 года по обвинению в страховых мошенничествах. Сам он считает, что уголовное преследование стало реакцией на критику в адрес чинов МВД и ГИБДД и его активную гражданскую позицию.

6 декабря суд освободил блогера от уголовной ответственности. Основанием для пересмотра дела стало то, что за время, прошедшее от вынесения приговора до сегодняшнего дня, по двум эпизодам, за которые Китуашвили был осужден, истек срок давности (срок привлечения к уголовной ответственности).

В апреле 2018 года Европейский суд по правам человека признал арест Давидыча (в феврале 2016 года) незаконным и присудил ему 2100 евро компенсации. Такое же решение принял Верховный суд России в октябре 2018 года.