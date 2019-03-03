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В Казани на трассе Kazan Ring выстроились 2,5 тысячи автомобилей

Cегодня, 11:59 81 2 Автор: prokazan.ru

В Казани на трассе автодрома Kazan Ring накануне прошла необычная акция - около 2,5 тысяч автомобилей выстроились в линию, фото опубликовал блогер Эрик Давидыч, который и был ее инициатором.

По словам блогера, всего в акции принимали участие около 9 тысяч человек. Водители встали в ряд вдоль всего пути и включили в автомобилях аварийные сигналы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казань! Мы сделали это! На Трассе сейчас 2567 автомобилей! И примерно свыше 9000 человек! Это очень круто! Казань я люблю тебя! У меня есть предложение)) Давайте по тихоньку разъезжаться по домам) Спасибо что приехали поболтать) Всех обнял) #D3 #davidichdynamicdrive #theEND #казань #давидычвказани #testdrive #командадавидыча #эрикдавидыч #давидыч #bmw #X5 #bmwx5 #smotra #smotraTV

Публикация от Эрик Давидович (@eric_davidich)

Эрик Давидыч был задержан 22 февраля 2016 года по обвинению в страховых мошенничествах. Сам он считает, что уголовное преследование стало реакцией на критику в адрес чинов МВД и ГИБДД и его активную гражданскую позицию.

6 декабря суд освободил блогера от уголовной ответственности. Основанием для пересмотра дела стало то, что за время, прошедшее от вынесения приговора до сегодняшнего дня, по двум эпизодам, за которые Китуашвили был осужден, истек срок давности (срок привлечения к уголовной ответственности).

В апреле 2018 года Европейский суд по правам человека признал арест Давидыча (в феврале 2016 года) незаконным и присудил ему 2100 евро компенсации. Такое же решение принял Верховный суд России в октябре 2018 года.

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комментарии

Эдуард
1
04 марта 2019
12:10
#свободуэрику
Горожанин
0
04 марта 2019
12:26
Раньше он с гаишниками реально на дороге боролся, а сейчас видимо будет эти безобидные акции проводить. Ну, как место и средство общения между водилами, такие мероприятия подойдут.
Горожанин
0
04 марта 2019
12:42
Скопились в одном месте тазы на ДВС и весь воздух обоср..али.

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