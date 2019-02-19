В Казани салон автобуса превратился в каток: «Жаль, что коньки не предусмотрены»

В Казани автобус маршрута №89 превратился в каток, на полу появился толстый слой льда, об этом сообщила народный корреспондент портала Инесса.

- Наши автобусы не только возят, но и предлагают покататься на катке прямо в салоне. Жаль, что коньки у них для этого не предусмотрены. Автобус 89 маршрута регулярно предлагает такой аттракцион. Не иначе как сегодня утром, 23 февраля, я опять наблюдала эту картину. А там ведь ездят и дети и пожилые люди. Сомневаюсь, что они будут рады травмам и переломам.



Кондуктор ничего объяснить не смог, но когда я сказала, что буду жаловаться, с безразличием ответил: "Жалуйтесь". Просто поражает их отношение к людям, мы же не дрова! И когда только на эти "красные" автобусы управа будет! - эмоционально сообщила она порталу.

Напомним, синоптики действительно предупреждали сегодня, что в Казани из-за резкого похолодания ожидается сильный гололед, правда, на дорогах.

Отметим, накануне стало известно, что 21 февраля в 16:45 в рейсовом автобусе во время движения упал пассажир - 89-летний пенсионер. Приехавшие медики увезли мужчину в больницу - у него диагностировали перелом бедра.