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В Казани разрешат бесплатно оставлять на платных парковках каршеринговые авто

Cегодня, 10:55 106 5 Автор: prokazan.ru
Но за это придется заплатить

В Казани с 1 марта автомобили, которые были взяты в аренду на основе поминутной тарификации (каршеринг), можно будет оставлять на платных парковках бесплатно, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

В ближайшее время будет создан реестр парковочных разрешений, внесенные в реестр машины можно будет оставлять на муниципальных парковках на любое время – никакая плата с водителя взиматься не будет. При этом взятые напрокат машины водители смогут использовать только для личных целей, а не для предпринимательской деятельности.

Для включения транспорта в реестр индивидуальным предпринимателям или юрлицам необходимо подать заявление. С 1 марта для получения услуги можно обратиться с заявлением в Комитет по транспорту, а в дальнейшем услугу планируется предоставлять в многофункциональных центрах и на портале госуслуг. Более подробную информацию, а также форму заявки можно найти здесь.

Как пояснили в Комитете по транспорту, для того, чтобы внести в реестр один автомобиль на год, необходимо оплатить 10 890 рублей за размещение на всех платных муниципальных парковках, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

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комментарии

Чак Чак Ништяк
2
21 февраля 2019
11:39
Платная парковка будет бесплатной?
рр
1
21 февраля 2019
11:54
Огласите список учредителей прокатных контор, и все станет ясно!!-)))))))
И на всякий случай учредителей всех платных парковок в казани-))))

1й президент + "президент" + их окружение... сватья, зятья, ...тья + их дети + их внуки...
рр
1
21 февраля 2019
11:56
если бы народ знал, что в центре города 98% принадлежит в доле им...
Горожанин
0
21 февраля 2019
11:58
Хоть какая-то поддержка каршеринга, хорошо.
Горожанин
0
21 февраля 2019
11:59
Тогда бы там было ни проехать, ни пройти.
В ответ на комментарий пользователя
если бы народ знал, что в центре города 98% принадлежит в доле им...
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