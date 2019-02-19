В Казани разрешат бесплатно оставлять на платных парковках каршеринговые авто

В Казани с 1 марта автомобили, которые были взяты в аренду на основе поминутной тарификации (каршеринг), можно будет оставлять на платных парковках бесплатно, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

В ближайшее время будет создан реестр парковочных разрешений, внесенные в реестр машины можно будет оставлять на муниципальных парковках на любое время – никакая плата с водителя взиматься не будет. При этом взятые напрокат машины водители смогут использовать только для личных целей, а не для предпринимательской деятельности.

Для включения транспорта в реестр индивидуальным предпринимателям или юрлицам необходимо подать заявление. С 1 марта для получения услуги можно обратиться с заявлением в Комитет по транспорту, а в дальнейшем услугу планируется предоставлять в многофункциональных центрах и на портале госуслуг. Более подробную информацию, а также форму заявки можно найти здесь.

Как пояснили в Комитете по транспорту, для того, чтобы внести в реестр один автомобиль на год, необходимо оплатить 10 890 рублей за размещение на всех платных муниципальных парковках, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.