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Под Казанью в ДТП с «Камазом» погибли четыре студентки

16.02.2019, 00:00 103 3 Автор: prokazan.ru
Они ехали в «Ладе»

В Алексеевском районе Татарстана сегодня вечером в ДТП погибли четыре студентки, о происшествии сообщили в ГИБДД, подробности о погибших сообщили в соцсетях.

Примерно в 17:20 на дороге Казань – Оренбург 18-летняя девушка за рулем "Лады" 13-й модели в условиях сильного снегопада превысила скорость, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с "КАМАЗом".

"Лада" практически полностью оказалась под фурой, все четыре девушки из легкового авто погибли на месте. Троим девушкам исполнилось по 18 лет, четвертой было 20 лет.

Ведется расследование.

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комментарии

Горожанин
1
15 февраля 2019
23:22
Обгоняли скорее всего какого-нибудь плетущегося по сухому асфальту долбо"ба, на снежной куче между полосами закусить, дорожников нагнуть за это!
Деревянин
1
15 февраля 2019
23:25
Яшьләр... Урыннары җәннәттә булсын, АМИН!!! Котчыккыч тирән кайгы әти-әниләре, якыннарына... АЛЛАХЫ ХАК ТӘГАЛӘ көчләр биреп ярдәменнән ташламасын иде инде аларны...
Горожанин
0
15 февраля 2019
23:26
И да, время публикации 16.02.2019, 00:00. Сейчас 15.02.2019, 23:25, какого чера?!
Горожанин
0
15 февраля 2019
23:56
Надо запретить фуры на трассе . Их как муравьёв в лесу стало .
карева
0
16 февраля 2019
00:01
Это просто нечувствование ситуации-есть женщины которые видя опасность вообще убирают руки с руля и закрывают глаза-хотя столкновение ещё и не произшло

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