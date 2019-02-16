Под Казанью в ДТП с «Камазом» погибли четыре студентки

В Алексеевском районе Татарстана сегодня вечером в ДТП погибли четыре студентки, о происшествии сообщили в ГИБДД, подробности о погибших сообщили в соцсетях.

Примерно в 17:20 на дороге Казань – Оренбург 18-летняя девушка за рулем "Лады" 13-й модели в условиях сильного снегопада превысила скорость, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с "КАМАЗом".

"Лада" практически полностью оказалась под фурой, все четыре девушки из легкового авто погибли на месте. Троим девушкам исполнилось по 18 лет, четвертой было 20 лет.

Ведется расследование.