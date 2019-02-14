В Казани вечером школьницу выгнали из автобуса, несмотря на купленный билет

В Казани кондуктор автобуса маршрута №45 поздно вечером высадила 16-летнюю школьницу, которая не купила билет, потому что он у нее был. Об этом сообщает "Вечерняя Казань" со ссылкой на бабушку девочки Татьяну Ильину.

Школьница была в гостях у бабушки до позднего вечера, после чего та проводила ее до остановки и посадила в автобус, при этом дала деньги только на 1 поездку.

- На другой остановке ее должны были встретить родители. Но в десять вечера внучка позвонила родителям, сказала, что на остановке "Закиева" их попросили пересесть на другой 45-й автобус. Там к ней подошла кондуктор и сказала "плати", внучка попыталась объяснить, что у нее уже есть билет и их просто попросили пересесть, а кондуктор ей: "Ничего не знаю, плати!", - рассказала пенсионерка.

При этом в автобусе, из которого изначально высадили школьницу вместе с другими пассажирами, девочке сказали, что "билеты сохраняются". В итоге школьница вышла из второго автобуса и прошла пешком свыше 10 остановок.

- А если бы с ней что-то случилось в ночном городе? Что это за безобразие за 27 рублей?! Ведь билет-то у нее был, он и сейчас у нас, - возмутилась ее бабушка.

Женщина обратилась в Комитет по транспорту исполкома, там пообещали в течение двух недель разобраться в ситуации и прислать ответ.