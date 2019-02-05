В Казани в опрокинувшейся на трамвайные пути фуре нашли повешенного водителя

В Казани в опрокинувшейся на трамвайные пути фуре Freightliner нашли повешенным 51-летнего водителя, информацию подтвердил источник портала.

ДТП, напомним, случилось накануне рано утром, фура вылетела с дороги и врезалась в столб. Водитель фуры не пострадал, по его словам, он уснул за рулем. Примерно через 12 часов в 15:00 водителя нашли повешенным в кабине грузовика, перед этим он позвонил родственникам в Мордовию и сообщил, что его дела плохи.

По данному факту идет доследственная проверка, по предварительным данным, сама фура была пустой.