На улице Кремлевская сигналы светофора начали дублировать на опоре

В Казани на улице Кремлевская обновился светофор, теперь сигналы стали показывать по всему столбу. Об этом сообщил народный корреспондент портала Руслан.
- Светофор на Кремлёвской преобразился. Новый светофор стал заметен издали, - сообщил казанец.
Ранее эксперимент с инновационной подсветкой светофоров начался в Москве. Красный, желтый или зеленый сигналы теперь подают не только сами устройства, но и опоры, на которых установлены светофоры. Столбы оборудовали специальными светодиодными лентами на пяти московских перекрестках. Предполагается, что данные светофоры помогут снизить аварийность на дорогах. Согласно исследованиям, проводимым в США, Австралии, странах Европы и Ближнего Востока, где действует аналогичная система подсветки светофоров, количество ДТП на перекрестках снизилось примерно на 40 процентов.
комментарии