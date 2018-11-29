народный корреспондент

На улице Кремлевская сигналы светофора начали дублировать на опоре 203 Автор: prokazan.ru

Новый светофор стал заметен издали

В Казани на улице Кремлевская обновился светофор, теперь сигналы стали показывать по всему столбу. Об этом сообщил народный корреспондент портала Руслан. - Светофор на Кремлёвской преобразился. Новый светофор стал заметен издали, - сообщил казанец. Ранее эксперимент с инновационной подсветкой светофоров начался в Москве. Красный, желтый или зеленый сигналы теперь подают не только сами устройства, но и опоры, на которых установлены светофоры. Столбы оборудовали специальными светодиодными лентами на пяти московских перекрестках. Предполагается, что данные светофоры помогут снизить аварийность на дорогах. Согласно исследованиям, проводимым в США, Австралии, странах Европы и Ближнего Востока, где действует аналогичная система подсветки светофоров, количество ДТП на перекрестках снизилось примерно на 40 процентов.

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