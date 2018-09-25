В Казани 20-летний водитель Skoda погиб в ДТП с военным «Камазом»

В Казани на улице Ершова сегодня днем 20-летний водитель Skoda погиб в ДТП с военным "Камазом", об этом происшествии сообщили очевидцы столкновения.

По предварительным данным, около 13 часов водитель "Камаза" начал разворачиваться через "двойную сплошную" около ДК им. Сайдашева. В него врезалась Skoda, водитель которой погиб практически мгновенно - грузовик разрезал бампер легкового авто.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства ДТП.