Наверх
В Татарстане с октября увеличится стоимость эвакуации автомобилей
09:18, сегодня9
У Метшина появился 29-летний советник по борьбе с коррупцией
09:56, сегодня
Популярный блогер Илья Варламов раскритиковал ЖК на проспекте Победы в Казани
08:59, сегодня11
Рейтинг городов, жители которых «бегут» в Москву: Казань – среди лидеров
07:00, сегодня23
Вторая неделя конкурса ProKazan.ru и Виферон: папа-герой и тайная жизнь домашних животных
Сегодня в Казани ожидается дождь и +13 градусов
06:15, сегодня1
Казань сегодня: смерть подростка, послание Минниханова и глава ГИБДД РТ
20:02, 24.09.20187
«Студенты учатся, сидя на полу». В КФУ «переборщили» с количеством принятых абитуриентов
18:13, 24.09.201838
Глава ГИБДД РТ встретился с журналистами после серии резонансных смертей пешеходов
17:06, 24.09.201861
В Новороссийске на Черном море без вести пропала жительница Челнов
16:40, 24.09.201811
В Казани утром разбился подросток. Он с девушкой забрался на 24 этаж, любуясь видами
16:17, 24.09.201837
Путин назначил в Татарстане сразу шесть новых судей
15:54, 24.09.201827
ВТБ Капитал Инвестиции запустит фонд для инвестиций в компании на этапе Pre-IPO
15:15, 24.09.2018
В Татарстане девушка зарезала возлюбленного матери. Ранее у нее погиб брат
15:06, 24.09.201822
Ак Барс Банк финансирует экспорт без залогов и регресса
14:42, 24.09.20181
Махинации на Казанском заводе синтетического каучука: под следствием гендиректор
14:12, 24.09.201818
В Казани подростки нашли в полуразрушенном гараже дымовые шашки и светошумовую гранату
13:57, 24.09.20183
Курс доллара опустился до 66 рублей
13:11, 24.09.201832
В Казани дачник запер в доме школьника, который ударил его ножом в грудь
11:59, 24.09.201824
Минниханов в послании Госсовету: о новом годе, дольщиках, санкциях и татарском языке
11:28, 24.09.201863
Песню певицы Монеточки перепели на татарском языке
11:22, 24.09.201816
В Казани разыскивают пропавшего подростка
10:45, 24.09.201817
На Горьковском шоссе женщина на "четырнадцатой" насмерть сбила мужчину и уехала
10:21, 24.09.201827
Дети из Казани удивили Максима Галкина трюками на беговелах
10:16, 24.09.20187
В Елабуге пенсионер на «зебре» сбил беременную женщину
09:45, 24.09.201824
В России готовятся запретить продавать алкоголь людям до 20 лет
09:45, 24.09.201832
В Татарстане нашли мертвым пропавшего таксиста
09:20, 24.09.201817
Бывший казанский чиновник оплатил Нюше дом на побережье в Испании‍
08:59, 24.09.201834
Усадьба 1853 года и хай-тек коттедж: 5 домов, которые казанцы продают за десятки миллионов
07:00, 24.09.201813
Бабье лето все? Сегодня в Казани будет лить дождь
06:02, 24.09.20186
В Татарстане легковушка протаранила опору газовой трубы и повисла на заборе
18:33, 23.09.201820
В Казани у парня изъяли 37 грамм экстази
18:08, 23.09.201817
“Это беспредел!”. В Казани эвакуатор забрал сразу 30 припаркованных автомобилей
15:51, 23.09.2018136
ВТБ и муниципалитет Нижнекамска подписали соглашение о сотрудничестве
15:10, 23.09.20181
Соцсети: В Казани потоп, на одной из улиц прорвало трубу
12:40, 23.09.201828
Multi sport expo в Казани: расписание мероприятий грандиозного спортивного события
11:30, 23.09.201812
Фишман: “Улучшение городской среды нравится 74% казанцам. Это благодаря обсуждениям"
09:41, 23.09.201851
Две женщины из РТ перевели больше 2 млн. рублей ради получения компенсации за БАДы
08:11, 23.09.201815
В Казани на переходе сбиты двое взрослых и ребенок: один из пострадавших в реанимации
07:39, 23.09.201840
Синоптики: Казань накроет туман, но будет тепло
06:59, 23.09.20182
Минниханов: НКЦ «Казань» расширят для национальной библиотеки РТ
17:57, 22.09.201841
Смертельное ДТП на проспекте Победы: водитель сбил женщину, протаранив забор
17:29, 22.09.201834
В Татарстане мужчина избил своего приятеля молотком
16:37, 22.09.201823
В Казани появится центр развития водных видов спорта FINA
15:36, 22.09.20188
В Татарстане в 2019 году начнут благоустраивать пляжи
14:47, 22.09.201811
В Казани мужчина ограбил девушку, а затем надругался над ней
13:49, 22.09.201820
В Казани в озере в парке Победы массово умирает рыба
13:11, 22.09.201837
В Казани прошел очередной митинг против пенсионной реформы
12:09, 22.09.201898
Строителям «Самара Арены» не выплатили зарплаты: в Татарстане возбудили уголовное дело
10:52, 22.09.201824
В Казани один из троллейбусных маршрутов перестанет ходить
10:08, 22.09.201814
В Татарстан пришло бабье лето, но ненадолго
09:12, 22.09.20185
В Татарстане при взрыве на газозаправочной станции обгорел рабочий
08:40, 22.09.201812
Сегодня в Казани воздух прогреется до +23 градусов
07:01, 22.09.20182
Казань сегодня: новый митинг, учителя с мессенджерами и брачный договор Мусина
20:02, 21.09.20186
Между улицей Фучика и проспектом Победы открылся обновленный бульвар, длиной 700 метров
18:37, 21.09.201842
Мусоросжигательный завод и новые пробки: как Осиново стало эпицентром городских проблем
17:23, 21.09.201840
В Казани закрыли детский центр, воспитанники которого рассказали о пытках и насилии
16:59, 21.09.201817
Жилищники о скандале с ветераном: «Порой очень сложно донести, что оплачивать нужно все»
16:18, 21.09.201852
В Казани вор попытался убежать от охраны магазина по крышам машин
16:11, 21.09.201823
В Казани суд переназначил слушания о расторжении брачного договора Роберта Мусина
15:03, 21.09.201839
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

В Татарстане с октября увеличится стоимость эвакуации автомобилей

В Татарстане с октября увеличится стоимость эвакуации автомобилей
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Она увеличится на несколько сотен рублей

В Татарстане стоимость эвакуции вырастет на 344 рубля до 2 934 рублей, такая цена будет действовать с 5 октября. Об этом говорится в постановлении госкомитета РТ по тарифам.

При этом перемещение задержанного автомобиля на специализированную стоянку подорожает на 266 рублей до 2272 рублей, а погрузочно-разгрузочные работы — на 77 рублей до 662 рублей.

Обновленные цены

Напомним, ранее портал ProKazan.ru привел список действий, которые необходимо выполнить при эвакуации автомобиля в Казани: "Позвонить в дежурную часть ГИБДД (5-333-812), чтобы выяснить, где ваш автомобиль. Приехать на нужную штрафстоянку и забрать постановление. Оплатить штрафы и время нахождения машины на штрафстоянке. Приехать в Центральное отделение ГИБДД (Оренбургский тракт, 5) и получить разрешение. Забрать машину".

N. Vildanov, 25.09.2018, 09:18
Тэги: Деньги, ГИБДД
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин25 сентября 2018, 09:21
с чего они вырастут?у частников дешевле раза 2!все нажраться не могут сволочи!
1
11
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 09:23
Деньги из воздуха.
Хорошо сказано в мультике "Чипполино"

За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Молчаааать! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — сто лир, за проливной дождь — двести лир, с громом и молнией — триста лир. Молчаааать!
Лучший комментарий
1
16
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 09:26
Давайте,душите,уроды.Всё никак не нажрётесь.Давайте ещё за дожди платить налог и налог в двойном размере за солнечную погоду.
1
11
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 09:29
Скоро наверно в приближающий эвакуатор будут лететь коктейли молотова.
1
10
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Деревенский25 сентября 2018, 09:41
В ответ на комментарий пользователя
Не хрен бросать свои вёдра где попало , а потом пенять на эвакуатор. Они город очищают и наказывеют ублюдышей.
Развернуть
Ты забыл добавить к своему комментарию: "Молчааааать!"
0
3
Согласны с автором?
Ага25 сентября 2018, 09:48
В ответ на комментарий пользователя
Давайте,душите,уроды.Всё никак не нажрётесь.Давайте ещё за дожди платить налог и налог в двойном размере за солнечную погоду.
Развернуть
Кстати, в некоторых европейских странах есть налог на осадки. Типо, ливневка "работает", значит нужно платить. Для них это копеечный платеж, конечно же. Главное, чтобы "наши" колхари это не переняли. Им ведь нужно своих ублюдков пристраивать и в Лондоны отправлять. Как эта мразь фаттахов. Чесал населению про важность родного языка, а у самого дочь гражданство Великобритании имеет и в Лондоне же и проживает.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 09:51
В ответ на комментарий пользователя
Кстати, в некоторых европейских странах есть налог на осадки. Типо, ливневка "работает", значит нужно платить. Для них это копеечный платеж, конечно же. Главное, чтобы "наши" колхари это не переняли. Им ведь нужно своих ублюдков пристраивать и в Лондоны отправлять. Как эта мразь фаттахов. Чесал населению про важность родного языка, а у самого дочь гражданство Великобритании имеет и в Лондоне же и проживает.
Развернуть
Ключевые слова здесь "...ливневка работает". Работает, Карл. Понимаете о чем я?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 09:51
черти эти горят в аду пусть. эвакуируют не те машины, что мешают, а самые "беспроблемные" для них. При этом реально создавая затруднения для движения другим.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru