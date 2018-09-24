В Татарстане с октября увеличится стоимость эвакуации автомобилей

Она увеличится на несколько сотен рублей

В Татарстане стоимость эвакуции вырастет на 344 рубля до 2 934 рублей, такая цена будет действовать с 5 октября. Об этом говорится в постановлении госкомитета РТ по тарифам.

При этом перемещение задержанного автомобиля на специализированную стоянку подорожает на 266 рублей до 2272 рублей, а погрузочно-разгрузочные работы — на 77 рублей до 662 рублей.

Обновленные цены

Напомним, ранее портал ProKazan.ru привел список действий, которые необходимо выполнить при эвакуации автомобиля в Казани: "Позвонить в дежурную часть ГИБДД (5-333-812), чтобы выяснить, где ваш автомобиль. Приехать на нужную штрафстоянку и забрать постановление. Оплатить штрафы и время нахождения машины на штрафстоянке. Приехать в Центральное отделение ГИБДД (Оренбургский тракт, 5) и получить разрешение. Забрать машину".