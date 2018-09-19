В Татарстане мужчина на ходу выпал из «Камаза» и погиб

В Лениногорском районе Татарстана 47-летний мужчина на ходу выпал из «Камаза» под колеса прицепа и погиб. Об этом сообщили в МВД по РТ.

Авария произошла накануне в 20.10 на 39-м километре автодороги Ромашкино – Куакбаш – Каркали.

- 42-летний водитель «Камаза» двигался в направлении села Карлаки. Его пассажир находился в закрытом кузове «Камаза». В какой-то момент мужчина открыл дверь кунга и выпал из автомобиля, - рассказали в ведомстве.

Мужчина от полученных травм скончался на месте. В настоящее время выясняются все подробности происшествия.