Угонщиком Gelandewagen, погибшим в ДТП с мостом в Казани, оказался сирота из Осиново

На высокой скорости он не справился с управлением

Угонщиком Mercedes G-Class (Gelandewagen) оказался 24-летний сирота из поселка Осиново Зеленодольского района РТ, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

ДТП случилось утром 18 сентября, водитель угнал Mercedes, принадлежащий 71-летнему М. Губайдуллину, после чего около 5:00 на высокой скорости не справился с управлением и врезался в опору моста на улице Клары Цеткин. Торомозной путь составил около 50 метров, скорость автомобиля превышала 100 км/ч. От полученных травм водитель скончался на месте, в салоне сработали подушки безопасности, но они не помогли, водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

В МВД сообщили, что у него также не было водительских прав.

- Погибший родом из Казахстана, ранее он был судим за кражу, - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас по факту ДТП продолжается проверка.