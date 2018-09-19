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Угонщиком Gelandewagen, погибшим в ДТП с мостом в Казани, оказался сирота из Осиново

Угонщиком Gelandewagen, погибшим в ДТП с мостом в Казани, оказался сирота из Осиново
16+
Фото: ProKazan.ru, фото авто - "КП-Казань"
На высокой скорости он не справился с управлением

Угонщиком Mercedes G-Class (Gelandewagen) оказался 24-летний сирота из поселка Осиново Зеленодольского района РТ, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

ДТП случилось утром 18 сентября, водитель угнал Mercedes, принадлежащий 71-летнему М. Губайдуллину, после чего около 5:00 на высокой скорости не справился с управлением и врезался в опору моста на улице Клары Цеткин. Торомозной путь составил около 50 метров, скорость автомобиля превышала 100 км/ч. От полученных травм водитель скончался на месте, в салоне сработали подушки безопасности, но они не помогли, водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

В МВД сообщили, что у него также не было водительских прав.

- Погибший родом из Казахстана, ранее он был судим за кражу, - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас по факту ДТП продолжается проверка.

A. Nabiullin, 20.09.2018, 14:56
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин20 сентября 2018, 15:09
Jedem das seine
Каждому своё...
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Ф120 сентября 2018, 15:24
Жаль паренька. Шел к успеху.
3
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Ренат20 сентября 2018, 15:25
Господь призвал к себе никчемного человека.
7
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Горожанин20 сентября 2018, 15:28
В ответ на комментарий пользователя
Господь призвал к себе никчемного человека.
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Бред. Господь призывает и великолепных людей, ему они там тоже нужны.
2
3
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Горожанин20 сентября 2018, 15:30
Всех сирот сжечь!>-(
9
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Борат20 сентября 2018, 15:32
Он тоже из Казахстан?
0
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Борат20 сентября 2018, 15:33
Надо брал хаммер и устанавляй бабья магнит!
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Горожанин20 сентября 2018, 15:33
{jxe xnj,s ntkrf ltkfkf vyt vbytn! {jxe rjyxbnm tq d hjn!:-D Кто расшифрует тому 5000 руб. на кошелек!:-D
0
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Горожанин20 сентября 2018, 15:34
Yf,bekkbyf t,fk z d hjn!:-D
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Горожанин20 сентября 2018, 15:36
Ltdrb xnj evttn [jhjij cjcfnm& Gbibnt cdjq cjnjdsq! Ljujdjhbvcz!:-D
0
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Горожанин20 сентября 2018, 15:37
В ответ на комментарий пользователя
{jxe xnj,s ntkrf ltkfkf vyt vbytn! {jxe rjyxbnm tq d hjn!:-D Кто расшифрует тому 5000 руб. на кошелек!:-D
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Лови, гений
https://raskladki.net.ru/ru/
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Горожанин20 сентября 2018, 15:37
этим сиротам еще квартиру нахаляву от государства дают, а им всё мало - неблагодарные свиньи (оценочное суждение)
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Горожанин20 сентября 2018, 15:40
В ответ на комментарий пользователя
Лови, гений
https://raskladki.net.ru/ru/
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Ns t,fysq gtne[! Enrybcm d ufdyj b cj;hb tuj!:-D
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Капрал Билл Тейлор20 сентября 2018, 16:15
Или машина под заказ была угнана и он был угонщиком одной из банд, но тогда нужно автосервис шерстить, где машина обслуживалась или сам хозяин страховку хотел отбить за машину. Но угонщик облажался. Но в любом случае, эту машину так просто с наскока не угонишь, именно по этой причине, ранее в Москве убили и выкинули из такой же машины, водителя Певицы Ветлицкой.
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