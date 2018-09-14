Путин запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин‍

Президент Владимир Путин подписал указ, который исключает из положения об автоинспекции право сотрудников ГИБДД снимать с автомобилей государственные регистрационные знаки, в случае если нужно наложить запрет на эксплуатацию транспортного средства. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в пункт 12 указа президента России от 15 июня 1998 года № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения». Указ был подписан в минувшую субботу, 15 сентября, и уже вступил в силу.

Госавтоинспекторы оставляют за собой право запрещать эксплуатацию автомобилей, прицепов, тракторов и других машин «в случаях, предусмотренных законодательством, <...> до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения, а также при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается правительством».

Отменить практику снятия госномеров с автомобилей предлагали и ранее. Так, в 2014 году депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Авторы документа подчеркивали, что эта мера себя изжила, поскольку под нее попадали совершавшие мелкие нарушения водители. Например, по их словам, номера снимали за то, что водитель забывал страховку дома.