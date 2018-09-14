Наверх
В центре Казани на ряде улиц вырастет стоимость платных парковок
10:18, сегодня21
Минниханов выступит с посланием Госсовету РТ
11:40, сегодня1
Путин запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин‍
11:29, сегодня8
ВТБ предлагает клиентам снизить ставку по кредиту на 3 процентных пункта
10:00, сегодня1
30 000 банок в час: как работает новый пивоваренный завод "Белый Кремль"
В Татарстане в столкновении двух KIA погиб полицейский
09:59, сегодня4
В Казани на козырьке подъезда нашли труп 14-летней школьницы
09:29, сегодня3
В центре Казани упавшее дерево перекрыло движение
09:02, сегодня8
Первая неделя конкурса ProKazan.ru и Виферон: коты, единороги и русалки
Дубы-колдуны и печь-маяк: 7 мест в Казани и окрестностях для осенних фото на 1000 лайков
07:01, сегодня9
Синоптики о погоде на 17 сентября: столицу РТ ждут гроза и порывы ветра
06:28, сегодня5
Рустам Минниханов вручил лесникам ключи от 64 автомобилей
16:57, 16.09.201827
Как коммунальная служба может заботиться об окружающей среде?
Cвадьба в «Свияжских холмах»: Киркоров и его "цвет настроения", Лорак и роскошь
14:10, 16.09.201859
Журналист Сергей Доренко о ситуации с бугульминским бизнесменом: “Это глупость закона”
13:28, 16.09.201875
«Бунтари». Из казанского зооботсада сбежали павлины и «это нормально»
12:43, 16.09.201821
Бывший министр образования РТ объявлен главой Актанышского района
11:32, 16.09.201821
ВТБ выпустил кредитную «Мультикарту» с беспроцентным периодом 101 день
10:42, 16.09.20186
С Голубых озер Казани вывезли два КамАЗа мусора
10:41, 16.09.201818
Немецкий телеканал выпустил сюжет о проблеме преподавания татарского языка в школах
09:16, 16.09.201859
Двойная победа сборной России в Казани: лучшие моменты матча по регби-7
09:16, 16.09.20182
Актер Алексей Чадов начал встречаться с девушкой из Казани
07:56, 16.09.201835
Бабье лето продолжается: в Казани сегодня будет тепло
07:25, 16.09.20183
В СК РТ объяснили, почему хотят возобновить дело на бизнесмена, убившего двух грабителей
17:22, 15.09.2018107
"Рубин" обыграл "Енисей" и поднялся на 5-е место в таблице
16:33, 15.09.201810
В Казани в новом сквере на улице Ершова похоронят 600 "выдающихся" людей
15:06, 15.09.201883
В Казань на частную вечеринку прилетели Филипп Киркоров и Ани Лорак?
12:33, 15.09.201850
В Татарстане сгорели несколько тысяч рулонов сена
11:50, 15.09.201827
У игрока "Енисея" перед субботним матчем с "Рубином" из багажа пропала PlayStation 4
10:20, 15.09.201813
Рустам Минниханов: следующий год будет напряженным
09:59, 15.09.201845
В Казани освободили депутата Рушанию Бильгильдееву
09:31, 15.09.201845
Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь
08:32, 15.09.20181
Казанец собирает костюм Жeлезного человeка, работающий на водородном рeакторe
07:16, 15.09.201857
Раздельный сбор в Авиастрое: сколько ежиков спасли казанцы и когда мы все тоже начнем
19:48, 14.09.201824
Танцы жены главы Следственного комитета России под Казанью сняли на видео
17:19, 14.09.201842
Директор обсерватории: "Астропарк будет, даже если нас включат в список ЮНЕСКО"
17:16, 14.09.20185
Верховный суд Татарстана частично удовлетворил иск противников "мусорного" завода
16:56, 14.09.201821
В Татарстане в утреннем ДТП погибли два человека
16:22, 14.09.201816
Фитнес-тренер, подозреваемый в нападении на бизнесмена в Бугульме: "Я ни в чем не виновен"
15:59, 14.09.201843
Метшин побывал в обновленном отделе полиции "Савиново" и осмотрел камеры для задержанных
15:10, 14.09.201837
Вырастут проценты по ипотеке. Центробанк впервые с 2014 года повысил ключевую ставку
14:26, 14.09.201815
В Казани из изолятора госпитализировали депутата Рушанию Бильгильдееву
13:59, 14.09.201838
В Нижнекамске мужчина пришел в школу с пистолетом
13:41, 14.09.201815
Пенсионерка из Зеленодольска, впервые получившая права в 78 лет, попала в ДТП
13:34, 14.09.201856
В Казань приехал легендарный дрессировщик с золотым аттракционом "Империя львиц"
12:45, 14.09.20184
Мeжду двуx oгней: кaзaнские трaмвaи перевели нa цветoвые кoды
12:42, 14.09.201817
Как проходит процедура тендера
12:40, 14.09.2018
В Татарстане в поле нашли мертвой пропавшую женщину. Возбуждено дело об убийстве
11:59, 14.09.201820
В Татарстане вновь вырастет плата за детский сад
11:30, 14.09.201829
В Казани студент колледжа насмерть сбил шедшего по краю дороги пешехода
10:55, 14.09.201840
В Бугульме пройдет суд об аресте фитнес-тренера, напавшего на бизнесмена
10:17, 14.09.201812
В Казани наказали подростка, признанного виновным в организации "пенсионного" митинга
10:10, 14.09.201841
Убийство под Казанью: 22-летняя девушка зарезала мужа за неудачный комплимент?
09:59, 14.09.201852
Жителям Татарстана разрешат бесплатно собирать валежник в лесах с 2019 года‍
09:52, 14.09.201847
"Все едут по привычке": на улице Муштари изменился порядок движения
09:25, 14.09.20189
Лето-2018: клиенты ВТБ на 20% увеличили свои траты за рубежом
09:00, 14.09.20181
Ничего не закончено? СК РТ оспорит прекращение дела на бизнесмена, убившего грабителей
08:59, 14.09.201847
Афиша: День воздушных змеев, Аксенов-фест и встреча с победителем «Битвы экстрасенсов»
06:46, 14.09.20183
Казань сегодня: закрытие дела бизнесмена, казанский Кремль о митинге и депутат в изоляторе
20:02, 13.09.201811
Ак Барс Банк проводит дискуссионный семинар для клиентов – участников ВЭД
19:23, 13.09.20181
В Казани снесут три многоквартирных дома
17:29, 13.09.201816
Из Казани открываются рейсы в Тбилиси с билетами от 499 рублей‍
16:59, 13.09.201828
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Путин запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин‍

Путин запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин‍
16+
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал указ, который исключает из положения об автоинспекции право сотрудников ГИБДД снимать с автомобилей государственные регистрационные знаки, в случае если нужно наложить запрет на эксплуатацию транспортного средства. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в пункт 12 указа президента России от 15 июня 1998 года № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения». Указ был подписан в минувшую субботу, 15 сентября, и уже вступил в силу.

Госавтоинспекторы оставляют за собой право запрещать эксплуатацию автомобилей, прицепов, тракторов и других машин «в случаях, предусмотренных законодательством, <...> до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения, а также при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается правительством».

Отменить практику снятия госномеров с автомобилей предлагали и ранее. Так, в 2014 году депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Авторы документа подчеркивали, что эта мера себя изжила, поскольку под нее попадали совершавшие мелкие нарушения водители. Например, по их словам, номера снимали за то, что водитель забывал страховку дома.

N. Vildanov, 17.09.2018, 11:29
Тэги: ГИБДД
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин17 сентября 2018, 11:34
Популист. Сегодня запретит, завтра разрешит. Как и с пенсионным возрастом.
0
4
Согласны с автором?
Горожани17 сентября 2018, 11:41
Гибридный популист.
0
2
Согласны с автором?
Ол17 сентября 2018, 11:41
В ответ на комментарий пользователя
Популист. Сегодня запретит, завтра разрешит. Как и с пенсионным возрастом.
Развернуть
Золотые слова
0
2
Согласны с автором?
Горожани17 сентября 2018, 11:44
Правильно, не хрен снимать. Не они ставили, не им снимать. Пусть семейные друг с друга снимают.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин17 сентября 2018, 11:56
Ну и че толку то ? Буду на штрафстоянку забирать , вместо снятия номеров . К штрафу прибавиться эвакуатор и почасовая оплата стоянки. Вы че думаете он как лучше для нас хочет?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин17 сентября 2018, 11:58
Что еще придумает '' шедевральное '' и ''масштабное '' ''отец народа'' :-D?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин17 сентября 2018, 12:03
В ответ на комментарий пользователя
Ну и че толку то ? Буду на штрафстоянку забирать , вместо снятия номеров . К штрафу прибавиться эвакуатор и почасовая оплата стоянки. Вы че думаете он как лучше для нас хочет?
Развернуть
Народ давно уже раскусил, хитрости возврата утерянного имиджового статуса, медийности, быть в тренде, привлекательности у электората. Амфоры опять искать, на самолёте летать, на военном корабле поплавать, на рыбалке с удочкой и в ковбойской шляпе, стерхов учить летать, на желтой ладе калине опять прокатится?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин17 сентября 2018, 12:04
Это правильно! Дальше поедет, попадет в дтп и фиг найдешь его потом без номеров.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин17 сентября 2018, 12:08
В ответ на комментарий пользователя
Популист. Сегодня запретит, завтра разрешит. Как и с пенсионным возрастом.
Развернуть
В 2008 году был против повышения пенсионного возраста. Нынче, когда народ вообще до ручки довёл так, что работать уже некому и пенсионных.отчислений мало А оказывается, мы стали жить лучше и дольше. Сегодня он за повышение пенсионного возраста. А где три триллиона замороженных, народных пенсионных.накоплений?
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru