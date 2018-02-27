«Все едут по привычке»: на пересечении Айвазовского - Муштари изменился порядок движения

В Казани около перекрестка улиц Айвазовского и Муштари повесили знак "кирпич", там изменился порядок движения. Об этом сообщил народный корреспондент портала Игорь Коковин.

- Знак "Кирпич" висит незаметно. Участок дороги стал односторонний. Все едут и не замечают по привычке, - рассказал казанец.