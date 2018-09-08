В Татарстане госслужащая на Renault устроила смертельное ДТП, где погиб 19-летний парень

В Агрызском районе Татарстана накануне в ДТП погиб 19-летний парень, об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным, около 8:00 37-летняя бухгалтер Госинспекции по охране труда Удмуртии из Ижевска на Renault Sandero выехала на полосу встречного движения, где протаранила "ВАЗ 2112", за рулем которого был 19-летний местный парень.

- В результате пострадавшего парня госпитализировали, он скончался спустя несколько часов. Также в ДТП пострадала пассажирка отечественного авто, работающая учителем в местной школе, с закрытой черепно-мозговой травмой она сейчас находится в больнице, - сообщили Prokazan.ru.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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