На Чистопольской водитель троллейбуса подрался с велосипедистом. Это сняли на видео

В Казани на улице Чистопольская сегодня утром водитель троллейбуса подрался с велосипедистом, об этом рассказал народный корреспондент портала, который также прислал видео.

- Все началось примерно в 8:30 неподалеку от супермаркета "Бахэтле", велосипедист ехал с правой стороны, там же проезжал и троллейбус. В какой-то момент из-за недостатка места они поругались, после чего водитель троллейбуса вышел и начал драться на кулаках с велосипедистом. Потасовка продолжалась секунд 30, их разнял водитель проезжающего мимо автомобиля. В результате никто сильно не пострадал, велосипедист и водитель троллейбуса разъехались, - сообщил очевидец.