Под Казанью водитель Chevrolet врезался в поезд, а после сбежал из больницы

В Зеленодольском районе Татарстана на железнодорожном переезде "Зеленый Дол-Гари" 32-летний водитель Chevrolet Lacetti столкнулся с поездом, уже после ДТП он сбежал из больницы. Об этом сообщили источник Prokazan.ru и в ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент случился 8 сентября в 02:22.

- Водитель выехал на красный сигнал светофора на железнодорожный переезд без шлагбаума, где столкнулся с грузовым поездом "Йошкар-Ола - Юдино". В результате госпитализировали водителя с ушибами и 36-летнюю жительницу Казани с черепно-мозговой травмой и переломом руки. Водитель после оказания медицинской помощи сбежал из больницы, - сообщили Prokazan.ru.

Ведется расследование данного ДТП.