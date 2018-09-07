Смертельное ДТП в Татарстане: столкнулись «семерка» и «Камаз», погибли двое

В Нижнекамском районе Татарстана сегодня вечером, 7 сентября, произошло смертельное столкновение, в котором погибли два человека, сообщили в МВД по РТ.

В 18:30 на дороге Шереметьевка-Кормалы водитель "ВАЗ-2107" при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "Камаз".

В столкновении погибли два человека, еще двое пострадали. По словам очевидцев, погиб водитель легкового авто, сидевшего впереди пассажира зажало на его месте, также два человека лежали на обочине в тяжелом состоянии.

На место выехал начальник ГИБДД, ведется расследование.